L’Atlético de Madrid a été éliminé en Copa del Rey par une équipe de troisième division | Ligue d’Espagne

L’Atlético de Madrid a fait naufrage à León, où il a été éliminé de la Copa del Rey par une deuxième division B, dans un match nul pour la défense des rojiblancos, surpris au cours des 25 dernières minutes et dans le prolongement par la poussée d’une Leonesa culturelle qui a finalement Il a remporté un triomphe historique.

Le trébuchement de l’Atlético, le premier de ce projet de l’ère Simeone, laisse Madrid avec un avenir incertain dans la saison et leur entraîneur dans une position délicate.

Le Culturel a été planté en huitièmes de finale après avoir retracé de manière épique le but de Correa avec les buts de Castañeda, pour forcer l’extension, dans laquelle Sergio Benito a terminé le travail, répétant l’histoire du match nul précédent contre le SD Huesca.

Les Leonois, qui cumulent 449 jours sans connaître la défaite au Royaume de León, ont de nouveau laissé leur entraîneur invaincu dans leur domaine après 27 matchs, depuis qu’il est tombé en Coupe face au FC Barcelone le 31 octobre 2018.

Alors que l’entraîneur local José Manuel Aira a donné plus d’opportunités aux moins habituels, Diego Pablo Simeone a mis pratiquement les meilleurs dans le champ de départ avec ce qui a déménagé à Leon.

Très vite, il a démontré ses intentions à l’Atlético en serrant très fort les locaux et en profitant de la première opportunité claire à 6 minutes avec une passe filtrée de Joao Felix à Vitolo qui a gagné son dos à la défense culturelle pour rencontrer face à face le Français Lucas Giffard, sans préciser au canari son coup qui s’est égaré.

L’équipe de Simeone n’a pas cessé ses efforts, qui avec un centre empoisonné qui était sur le point d’arriver à la vente aux enchères de Saul, et à la 18e minute Herrera a cherché fortune avec un tir auquel Giffard a répondu d’une main pour sortir le ballon sur la barre transversale.

Au cours de la première mi-temps, le Culturel a réussi à relâcher la pression et à s’étirer avec plus de danger sur le but d’Adam, et sans passer autant de mal en défense pour se reposer avec tout à décider.

Après la pause, Simeone décida de mettre plus de bois avec l’entrée de Thomas par Herrera, sans que le jeu ne s’améliore excessivement contre un Culturel qui continuait de gagner en confiance car le plan de José Manuel Aira était maintenu.

En effet, dix minutes après le redémarrage, un coup de pied de coin a été passé au deuxième poteau où se trouvait Sergio Benito, qui a tout trouvé en sa faveur, haussant la tête sans précision.

De suite, un mauvais décollage de la défense locale est reparti, tout en faveur, pour Vitolo qui est revenu se tromper dans la définition, cette fois Giffard devinant son tir.

C’était le préambule de deux changements, un pour chaque équipe, les Leonois donnant accès à l’un de leurs joueurs les plus déséquilibrants, le Belge Andy Kawaya et l’Atlético à un Saponjic sans précédent en prélude à l’action de but qui a brisé le match avec la passe de Le nouveau luxe de Joao Felix envers Correa que cette fois il n’a pas pardonné pour 0-1.

Aira a décidé de brûler tous ses navires en entrant d’abord son meilleur buteur Dioni Villalba pour former une double attaque avec Sergio Benito devant un adversaire déjà parapeté pour défendre les faibles revenus et, plus tard, à un joueur ayant une vision pour la passe comme l’ancien Sergio Marcos retirer une défense

Avec un Kawaya électrique débordant sur l’aile droite, le Culturel a enfermé son rival qui a fini par payer tellement de domination derrière un centre de la fin qu’Adam a rejeté les poings pour ramasser le bord de la zone de Julen Castañeda et en accrocher un du pied gauche qui a glissé sans rémission.

Lors d’un dernier donner et recevoir, Saponjic n’a pas réussi à profiter de la quatrième passe décisive de Joao Felix, puis Sergio Benito a forcé Adam à sortir.

Mais il restait encore trois nouvelles interventions du Français pour sauver son équipe, toujours à la fin de l’attaquant serbe et, successivement à la tête de Felipe puis au coup de Thomas. La première partie de l’extension a laissé deux autres occasions, d’abord avec un tir de Joao Felix après avoir mis le ballon et avoir terminé trop haut et Saul avec une tête à la sortie d’un corner qui a de nouveau conduit Giffard à se montrer.

Le plan allait toujours parfaitement au Culturel et devait encore emmener le délire dans les tribunes avec un compteur Dioni qui cherchait en bande à Gudiño et envoyait le deuxième costume de l’Argentin trouvé à Sergio Benito, sans lâcher le ballon traversez le manche court pour 2-1. L’équipe Simeone a essayé, mais sans trouver le chemin, déjà en détresse et sans ressources.