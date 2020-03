L’Atlético de Madrid a fait match nul 2-2 avec Séville en duel direct pour entrer en Champions | Ligue d’Espagne

Un vibrant 2-2 a maintenu Séville deux points au-dessus de la table de l’Atlético de Madrid, égalé en buts, pénalités et revues VAR dans un duel attrayant dans la Wanda Metropolitano. Match clé pour les deux équipes qui se battent pour entrer dans les positions de la Ligue des champions qui n’ont pas déçu et ont montré le bon niveau que la Liga maintient, et malgré le fait que le VAR ait été le protagoniste à deux reprises, le résultat a été équitable en ce qui concerne le développement Match. Le Colombien Santiago Arias n’a pas été convoqué pour le match.

Le lieu pour entrer en compétition directe en Champions était le contexte d’un match qui a affronté deux équipes gourmandes qui savaient qu’en plus de la satisfaction collective, la Ligue des Champions est un tournoi qui génère de l’argent, de nouveaux fans et la certitude d’avoir bien fait les choses pendant la saison Quatre buts, deux pénalités, beaucoup de VAR pour un résultat qui s’est soldé par un nul. Séville a frappé en premier. Suso avait déjà prévenu, avec un tir qui exigeait le tronçon d’Oblak. Puis Luuk de Jong a marqué, capable de définir le 0-1 à la 19e minute, après une série d’événements qui ne laissaient pas la structure défensive de l’Atlético en bonne place. La réponse de l’Atlético a été immédiate. D’abord grâce à une pénalité de Diego Carlos qui a nécessité un examen approfondi de l’arbitre Hernández sur le moniteur. Il a transformé Morata, réunissant le but après huit matchs, le dernier contre Barcelone, également depuis le point de penalty.

En utilisant la tactique de contrecoup, Joao Felix a placé le deuxième sur le tableau de bord. C’est la compétence qui se déplace le mieux. Cela n’aurait pas été possible sans l’énorme erreur dans la sortie du ballon de son adversaire au milieu de terrain, impropre d’une équipe de son niveau, mais aussi sans la conduite ou la passe de Koke ou la résolution finale du jeune attaquant portugais. Ce n’était pas suffisant non plus 2-1. Pas même pour se reposer avec avantage. Encore une pénalité, cette fois dans l’autre zone, mais avec la même attente jusqu’à révision dans le VAR. Il a été transformé par Lucas Ocampos pour clôturer une première mi-temps rapide, digne de la compétition poursuivie par les deux, la Ligue des champions.

La deuxième mi-temps a permis à l’Atlético d’aller de l’avant, Simeone a mis toute l’artillerie, Diego Costa et Carrasco, chacun avec une opportunité de but clair n’a pas été suffisant pour vaincre à nouveau le gardien Vlaclik qui figurerait dans une deuxième fois complète d’émotions mais sans objectifs.