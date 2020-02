L’Atlético de Madrid jouera contre Valence sans Hector Herrera

L’Atlético de Madrid, privé du milieu de terrain mexicain Hector Herrera, aura une épreuve difficile ce vendredi, alors qu’il affrontera Valence pour la 24e journée de la Ligue espagnole.

Le directeur technique argentin Diego Simeone ne pourra pas compter sur le Tijuanense pour le troisième match consécutif en raison d’un problème musculaire qui l’a empêché d’entraîner la paire du groupe.

Un problème musculaire qui a coupé “HH” d’une étape régulière après un début de saison compliqué, sa première dans le football espagnol après l’armée à Porto.

Jusqu’à présent en 2020, Herrera a été en action lors du premier match de l’année contre Levante, ainsi que lors de la demi-finale de la Supercopa contre Barcelone et de la finale contre le Real Madrid, que les Rouge et Blanc ont perdu aux tirs au but.

Il a ensuite continué à jouer dans trois autres matches contre Eibar, Cultural Leonesa (Copa del Rey) et Leganés, jusqu’à ce que, quelques instants avant le derby contre le Real Madrid, il présente le problème physique qui l’a envoyé dans les tribunes du Santiago Bernabéu alors qu’il visait le 11 initial.

Après avoir manqué le match contre les Merengues, il était également absent contre Grenade et ne sera pas non plus sur le terrain du stade de Mestalla contre Valence ce vendredi, dans un match qui s’annonce compliqué pour les joueurs de matelas.

L’Atlético de Madrid espère une nouvelle victoire qui lui permettra d’augmenter ses 39 points dans la quatrième marche du classement de la Ligue espagnole et de conserver ainsi sa place dans la Ligue des champions.

Valence, quant à elle, cherchera à améliorer sa septième place de 37 points, qui est actuellement hors de portée des compétitions européennes.

L’Atlético de Madrid a reçu le soutien de la Liga pour jouer ce vendredi en vue de son match contre le champion Liverpool mardi correspondant au match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions 2019-2020. Il est prévu que M. Herrera soit disponible pour jouer contre les Anglais.