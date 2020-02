L’Atlético de Simeone bat Liverpool

Diego Simeone a réalisé presque l’impossible: battre Liverpool. L’Atletico de Mardid a battu l’équipe anglaise aujourd’hui par 1 à 0 avec un but précoce de Saúl Ñíguez à 4 minutes du match.

De cette façon, le Colchonero ira à Anfield avec un avantage qui pourrait être clé où il sera mesuré à nouveau avec Liverpool pour le retour qui aura lieu le 11 mars.

Pour comprendre l’importance de cette victoire, il convient de rappeler que ceux dirigés par Jurguen Klopp n’ont perdu que deux matchs jusqu’à présent cette saison (c’était le troisième en 43 matchs). Le premier était contre Napoli (2-0) en phase de groupes de l’actuelle Ligue des Champions tandis que le second était contre Aston Villa (5-0) en quart de finale de la Coupe Carabao.

Liverpool est une machine qui a remporté l’année dernière la Ligue des Champions, la Super Coupe d’Europe et la Coupe du Monde des Clubs. C’est précisément pour cette raison, puisqu’ils sont les champions actuels, que le résultat est meilleur.

Le but au début du match a attiré l’attention du public et de Liverpool lui-même alors que l’équipe espagnole a attaqué dès que les 90 minutes ont commencé à montrer une pression inhabituelle. Après le but, l’équipe de Simeone a choisi de se réfugier dans leur camp en attendant une contre-attaque.

Cependant, Álvaro Morata aurait pu marquer un but de plus pour creuser la différence dans un coup de main qui a échoué devant le gardien Alisson. Dans la ST, Atleti a été montré comme au début du match même si le résultat était ouvert.

Encore une fois, le 2 à 0 était entre les mains de Morata qui ne pouvait pas prononcer le résultat. Cependant, le résultat ne changera pas et, malgré la petite différence, le fait de ne pas avoir de buts contre les visiteurs pourrait favoriser le Colchonero qui cherchera à boucler la phase et à éliminer le champion lors de sa visite le mois prochain. Va-t-il frapper la balle?