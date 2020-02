L’Atlético Madrid a vaincu Villarreal et a grimpé la table »

Dimanche 23 février 2020

Le casting de Diego Simeone a tourné le match contre le «sous-marin jaune» et a profité des autres résultats de la date 25 de la Ligue pour continuer à grimper dans le tournoi espagnol. Les «matelas» ne comptaient pas sur la présence du technicien trasandino à cause d’une suspension.

À la date 25 de la Liga, l’Atlético Madrid a surmonté un piège difficile à domicile. La «boîte à matelas» a transformé le match et a battu Villarreal 3-1 et continue d’augmenter au classement, après les autres résultats en faveur de Simeone.

Les choses n’ont pas bien commencé pour Atleti dans la Wanda Metropolitano. A 16 ′, Paco Alcácer s’est très bien défini et a battu Jan Oblak pour devancer Valence. Mais à 40 ′, l’équipe qui a dirigé le «singe» Burgos pour la suspension de «Cholo» Simeone, lui a égalé un but remarquable de Ángel Correa.

Ensuite, les choses sont allées à la bouche pour les «matelas». Avec un but de Koke à 64 ′ et Joao Felix 10 minutes plus tard, les chiffres ont augmenté et décrété 3-1 pour l’équipe de Madrid qui reste ferme dans son aspiration à accéder à la prochaine Ligue des champions.

Ce résultat a laissé les «rojiblancos» à la troisième place avec 43 points. Pour sa part, le sous-marin jaune amarillo »a raté la chance de continuer à grimper sur la table et a stagné dans la septième échelle de la Liga avec 38 unités.

