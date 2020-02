L’Atletico Madrid fait mal paraître Liverpool

Crédit photo: .

Ne vous laissez pas tromper par la faible possession de 27% de l’Atletico Madrid – ils étaient meilleurs que Liverpool. Même si Los Rojiblancos a sans doute reçu une grande aide de l’arbitre polonais Szymon Marciniak. Ce fut une performance de marque Atletico et Diego Simeone – une défense superbe et disciplinée qui a frustré l’adversaire. L’Atletico Madrid a fait mal paraître Liverpool.

On pourrait penser que Liverpool est mauvais pour avoir l’objectif de Stormtroopers ce match. Ne parvient pas à tirer un seul coup sur la cible. Mais au lieu de dénigrer Liverpool pour une performance quelque peu médiocre, l’Atletico devrait être félicité pour sa tactique sublime. Plus précisément, leur défense.

Chance méritée et grande défense de l’Atletico Madrid

Bien qu’il s’agisse d’une victoire méritée pour l’Atletico, leur objectif était principalement le résultat de la chance. Un dégagement notoirement raté de la part d’un joueur de Liverpool plaça le ballon devant Saul Niguez qui marqua sur une simple arrivée. Le but était chanceux. Mais c’était une chance méritée. Liverpool a répondu positivement après le but. Prendre le contrôle et dominer la possession.

Cependant, c’est la possession qui a donné lieu à peu d’occasions. Possession qui faisait partie du plan de Simeone. Lorsque vous êtes en tête, peu importe si votre adversaire possède beaucoup de possession. Ce qui compte, c’est ce qu’ils font de cette possession. Ce qui, avec les tactiques brillantes de Simeone, n’est pas beaucoup. Leur défense force Liverpool à traverser des croix sans enthousiasme qui ne constituent jamais une menace réelle pour l’Atletico.

L’espoir de Liverpool est loin d’être perdu

Jurgen Klopp a décrit l’Atletico Madrid comme l’adversaire «le plus difficile» que Liverpool pourrait obtenir lors des 16 derniers de la Ligue des champions. Il était donc sans aucun doute préparé. Pourtant, parfois, vous perdez malgré cela.

Ce n’était qu’un match de football et Liverpool pourrait sans aucun doute renverser la vapeur à Anfield, comme ils l’ont fait tant de fois auparavant. Cette défaite n’enlèvera pas le statut de Liverpool de meilleur club du monde. Mais c’était aujourd’hui la journée de l’Atletico Madrid et de Diego Simeone.

