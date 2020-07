L’Atlético Madrid pourrait déjà avoir son remplaçant Thomas Partey

L’Atlético Madrid est prêt à laisser Thomas Partey partir cet été car il pense avoir déjà un joueur capable de remplir les chaussures du Ghanéen.

Arsenal serait fortement intéressé par Partey – qui dispose d’une clause de libération de 50 millions d’euros – et le club de Premier League pourrait proposer Mattéo Guendouzi à Atleti dans le cadre de l’accord.

Mais à 90min de palourde, les Rojiblancos sont heureux d’encaisser Partey car ils pensent que Marcos Llorente est déjà assez bon pour le remplacer.

Llorente est en pleine forme depuis le début de la saison de LaLiga, le joueur de 25 ans ayant contribué un but et quatre passes décisives au cours des sept derniers matchs.

Cela le place devant à la fois Álvaro Morata et Joao Félix en termes de contributions de buts depuis le redémarrage, tandis que son bilan pour toute la saison s’élève à quatre buts et cinq passes décisives toutes compétitions confondues.

Non seulement cela, mais l’enthousiasme et la combativité de l’ancien joueur du Real Madrid au milieu du parc ont rendu l’équipe de Diego Simeone difficile à casser, et ils sont actuellement sur une séquence invaincue de 14 matchs.

Llorente a été en excellente forme en 2020 et s’il peut continuer, il pourrait bien économiser beaucoup d’argent à Atleti cet été.