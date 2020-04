L’Atlético mettra Mario Hermoso sur le marché

Mario Beautiful est l’un des acteurs que le Athlète de Madrid envisage comme une éventuelle vente à la fin de la saison. Le défenseur central de Madrid a perdu de son importance dans l’équipe et n’est plus, malgré sa jeunesse, un footballeur incontournable pour Simeone, qui ne mettrait aucun obstacle à son départ lors du prochain marché des transferts en été.

23/04/2020 à 10:18

CEST

Bien que son entrée sur scène en tant que rojiblanco était très optimiste, Little by Little Hermoso a cessé d’apparaître dans les formations de départ de l’entraîneur argentin et sa perte de notoriété a été évidente. Jusqu’à la suspension des compétitions en raison de la crise des coronavirus, le défenseur madrilène n’avait participé qu’à 14 matches de Liga, 5 en Ligue des champions et un en Copa del Rey. Dernièrement, il est devenu le quatrième centre de Simeone après Felipe, Savic et Giménez. Un coup dur pour lui, souvenez-vous, international quand il a signé.

Le club rojiblanco envisage qu’un transfert en été permettrait de récupérer l’investissement réalisé il n’y a pas si longtemps. L’Atlético, rappelez-vous, a déboursé 25 millions d’euros, plus quatre en variables, pour le signer d’Espanyol; en plus de prévoir un pourcentage de 20% en cas de vente future. Peu de personnes doutaient du succès de l’opération après avoir signé une campagne spectaculaire en bleu et blanc qui l’a même conduit à l’équipe espagnole.

Cependant, la situation a beaucoup changé maintenant. Le rôle sportif de Mario Hermoso a perdu de la valeur au cours de ces mois où il a été rojiblanco et l’Atlético a déjà pris la décision de le mettre sur le marché en été avec l’intention de récupérer l’investissement réalisé. Dans le club de matelas, ils croient que des propositions intéressantes viendront pour clore l’opération et qu’il sera l’un des footballeurs «non essentiels» de l’entraîneur qui pourra obtenir un transfert intéressant sur le plan économique.

Le joueur ne peut pas fermer la porte de sortie s’il aime une proposition.