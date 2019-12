L'Atlético Nacional fait face à une vieille connaissance

L'Atlético Nacional et Huracán se reverront après leurs duels 2016 pour la Copa Libertadores. Cette année-là, les deux faisaient partie du groupe D (ils ont fait match nul 0 à 0 en Argentine et le vert a gagné par 2 à 0 à Medellin). Plus tard, le tirage au sort a voulu qu'ils traversent à nouveau en huitièmes de finale: le tirage au sort sans but a été répété en Argentine et Medellín est revenu pour l'emporter sur l'Atlético Nacional, cette fois par 4 à 2. L'attaquant de l'ouragan Ramón Ábila a déclaré que l'arbitrage de cette partie a été un mamarracho.

Eh bien, quatre ans après ces matchs tendus, l'Amérique du Sud les affronte à nouveau. Il ne reste que deux joueurs de 2016 à aujourd'hui: Daniel Bocanegra à l'Atlético Nacional et Mauro Bogado à Huracán.

Le DT de poursuite, Juan Carlos Osorio, a été prudent de savoir que son équipe devrait faire face à une vieille connaissance et a essayé de baisser les décibels jusqu'au passage à niveau: "Nous étudierons l'ouragan et donnerons notre avis objectif", at-il dit.

Le présent de Hurricane est assez problématique, sans options dans la Super League argentine, marche en position 20, avec 15 points, seulement 6 unités de la dernière, avec un très mauvais record de buteur, n'a marqué que 8 buts en 16 matchs.

Argentins et Colombiens disputeront le premier match de la série le 5 février, à l'Atanasio Girardot à Medellín, et le retour deux semaines plus tard, le 19, à Tomás Adolfo Ducó à Buenos Aires.