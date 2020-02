L’Atlético ne comprend pas les transitions

Le neuvième projet de Diego Pablo Simeone est échelonné à l’Atlético de Madrid. Quatre glissements pratiquement consécutifs ont réduit leurs options de championnat et mis en échec leur continuité en Europe. Ça oui, les matelas continuent de dépendre d’eux-mêmes pour être en huitièmes de finale. Ils doivent gagner le Lokomotiv à Canillejas pour atteindre les qualifications une autre saison. Les Russes, sans aucune option, peignent une simple troupe dans le Metropolitan. Bien que dans ce football, vous ne puissiez faire confiance à rien. Même le nul ou la défaite pourrait être utile. Tout dépend du résultat de Leverkusen-Juventus. Mieux vaut ne pas tenter la fortune ou la patience de l’athlétisme.

12/11/2019

Act.12 / 12/2019 à 14:02

CET

Jonathan Moreno

Moscou évoque de bons souvenirs aux fans de rojiblanco. Le «trident athlétique» est né dans la RZD Arena. Pour la première fois, Simeone alignait une attaque formée par Álvaro Morata, Diego Costa et Joao Félix. Deux mois plus tard, les matelas sont une mer de doutes et on parle déjà ouvertement d’aller au marché d’hiver pour pallier le manque alarmant de but qui condamne l’équipe.

Personne n’achète le discours victimaire de Cholo en qualifiant la saison de transition. L’investissement réalisé en été a été à la hauteur des «géants» de l’Europe. Il va maintenant rayer sa poche. Edinson Cavani et Timo Werner partent en favoris pour soutenir l’avant-garde.

Renforcement inattendu

José María Giménez a été libéré après la séance du matin d’hier. Simeone ne pouvait pas cacher le sourire. L’Uruguayen est une pierre angulaire de sa défense, une ligne qui s’est affaiblie sans la présence de la centrale. La défense athlétique, autrefois un exemple dans les écoles, a un trou que même Jan Oblak ne peut pas couvrir. Le retour de la charrúa est un relief et, sauf impondérable, se formera à côté de Felipe dans l’axe central. Les groupes seront pour Trippier et Lodi. Deux voies qui fournissent profondeur et arrivée à l’équipe. Les Britanniques, en plus, sont le biseau des actions stratégiques conçues en laboratoire.

Peu de développements au centre du champ et en avant. Le Cholo n’a pas grand-chose d’autre vers qui se tourner. Morata et Joao Felix seront les références. Canillejas attend l’explosion finale du Golden Boy 2019. Le Portugais accumule le tournage après sa blessure et a besoin d’une belle performance qui vient de le consacrer parmi les plus grands d’Europe.

Compositions probables:

Athlète de Madrid: Oblak; Trippier, Giménez, Felipe, Lodi; Correa, Koke, Thomas, Saul; Joao Felix, Morata.

Lokomotiv Moscow: Kochenkov; Zhivogliádov, Höwedes, Corluka, Rybus; Murilo, Krychowiak; Anton Miranchuk, Tugarev, Alexéi Miranchuk ou Smolov; Eder.

Arbitre: Viktor Kassai (Hongrie).

Stade: Wanda Metropolitano. (21 h).