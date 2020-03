L’Atlético pleure la mort d’un enfant joueur

L’Atlético de Madrid a rapporté ce samedi le Christian Minchola, 14 ans, décède, pour laquelle l’équipe rojiblanco a déclaré un jour de deuil en leur honneur et celui des autres athlètes décédés ces dernières semaines.

Ce jeune joueur, qui n’est pas mort du coronavirusIl a joué dans la carrière de rojiblanca depuis la saison 2013-14 et a traversé les catégories Benjamin, Alevín et Child en six saisons.

“Ces derniers jours, des personnes très proches de moi sont décédées, certaines à cause de coronavirus et d’autres à cause d’autres maladies, et le sentiment de ne pas pouvoir leur dire au revoir comme ils le méritent, ainsi que, dans le cas de Christian, le sentiment d’injustice est aussi grand, ils vous laissent le cœur brisé “, a déclaré le PDG de l’Atlético, Miguel Ángel Gil Marín, sur le site Internet du club.

“Christian n’avait que 14 ans. D’ici un très fort baiser pour toute sa famille et pour tous ceux de la grande famille sportive qui vivent des situations similaires “, ajoute Gil Marín.

Le président du club, Enrique Cerezo, a assuré qu’ils étaient “consternés” et regrettaient “profondément” leur perte. “L’Atlético de Madrid et toute la famille sportive seront aux côtés de la famille et des amis de Christian dans ces moments de grande douleur”, a-t-il ajouté.

Le drapeau rouge et blanc que le club a installé à côté du stade Wanda Metropolitano Il volera en berne en l’honneur du jeune footballeur et du reste des fans de rojiblancos décédés ces dernières semaines.