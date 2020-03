L’Atletico prêt à bondir malgré les fortes revendications sur l’avenir de Nemanja Matic

Date de publication: Mardi 10 mars 2020 2:29

L’Atletico Madrid continue de se cacher dans les coulisses et serait prêt à offrir à Nemanja Matic une évasion de Manchester United si le milieu de terrain rejetait son offre d’un nouvel accord.

Le joueur de 31 ans a été crucial pour United au cours des derniers mois, Scott McTominay et Paul Pogba étant portés disparus en raison d’une blessure.

Matic a commencé neuf des 10 derniers matchs de Premier League et a revitalisé après avoir apparemment l’air d’avoir terminé sa carrière à Old Trafford.

Cela a été un tournant de fortune remarquable pour l’international serbe, et alors qu’il n’a pas encore signé l’accord, Le manager des Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer, a révélé qu’un nouveau contrat avait été verbalement convenu.

Solskjaer a déclaré: «Il restera ici. Oui, 100%. Nous sommes d’accord avec lui pour qu’il reste. »

Matic n’a plus de contrat cet été et est libre de parler aux équipes étrangères d’un transfert gratuit cet été et il reste de plus en plus confiant qu’un nouvel accord avec United sera annoncé cette semaine.

Et bien que le contrat ne soit pas signé, des rapports en Espagne affirment que l’Atletico Madrid de Diego Simeone continue de se cacher en arrière-plan comme une véritable option de transfert pour le joueur.

Selon Fichajes, le patron de l’Atletico, Simeone, est un grand admirateur du joueur et est prêt à égaler l’offre de United d’un accord de deux ans pour amener le joueur de 31 ans au Wanda Metropolitano, où ils croient ses perspectives de football en équipe première. serait beaucoup plus grande.

Le point de vente espagnol affirme que Simeone a clairement indiqué que les qualités de Matic seraient parfaitement adaptées au style d’Atleti et que le Serbe serait un ajout bienvenu dans leurs rangs s’il optait pour un nouveau défi à cet automne de sa carrière.

Et tandis que United détient actuellement tous les as en termes de maintien de Matic, la présence de la Liga continuera de planer jusqu’à ce que l’encre soit sèche sur le nouveau contrat du milieu de terrain.

Matic pourrait de nouveau voir sa place menacée dans les dernières semaines de la saison, McTominay fermant sa forme physique et quittant le banc pour marquer contre Manchester City dimanche.

United, quant à lui, pourrait avoir de nouvelles raisons de craindre que Pogba ne bouge cet été après que son frère ait précisé où il voit son frère jouer à son football la saison prochaine.