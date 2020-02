Assurément, Diego Simeone est envahi par une saine envie à chaque fois qu’il voit un match à Liverpool. L’équipe anglaise combine toutes les caractéristiques qui ont fait de l’Atlético une équipe redoutée au-delà des frontières de la ligue espagnole. Pression à l’épuisement, à l’intensité, au courage et à mourir pour une idée de football. Celui d’un Jürgen Klopp qui n’a pas baissé les anneaux pour reconnaître les similitudes entre les deux équipes. L’Allemand a cimenté un projet de champion, redonnant l’illusion à un «réseau» gonflé habitué aux miettes de Chelsea, United et City depuis le départ de Rafa Benítez. La finale de Kiev perdue face au Real Madrid était l’alerte, l’année suivante la Ligue des champions tomberait et celle-ci, à l’exception d’Hecatombe, a le titre de champion à cinq matches. Le premier de son histoire à l’époque de la Premier League.

C’est pourquoi Cholo devient mélancolique. Il a fait de même avec son cher Atleti. Il l’a transformé en un bloc incassable. Et, bien qu’il ait résisté au double de la blessure continentale maximale, son record est enviable. En fait, Simeone et Klopp sont également rejoints par des données mineures, mais c’est toujours curieux. Les deux ont commencé leur voyage dans les bancs respectifs avec la saison déjà commencée.

Comme dans un parc d’attractions, l’Atlético se regarde dans le miroir et voit sa silhouette quelque peu déformée, mais toujours reconnaissable.

Simeone n’a pas seulement touché la clé cette saison | EFE

Oblak et dix de plus

Le tour de qualification contre le tableau du Merseyside est la table de salut du matelas pour un parcours plein de hauts et de bas. À une distance sidérale de Madrid et du Barça en Liga, les rojiblancos jouent tout en Ligue des champions et restent quatrième du tournoi national.

Simeone a récupéré des troupes ces derniers jours. Les blessures ont été un obstacle majeur à cette campagne. Joao Félix, Trippier et Héctor Herrera sont les seules absences de Madrid. Bien sûr, il y a des joueurs qui arrivent très justement au rendez-vous et sont susceptibles de partir du banc. Giménez et Diego Costa en sont l’exemple parfait. Savic et Correa prendraient leur place dans les onze, bien qu’il ne soit pas exclu que l’attaque présente Cholo à Vitolo. Le reste, les habituels. Avec un Marcos Llorente qui a «élaboré» le poste.

Dans les «scousers», vous pouvez réciter l’alignement de la mémoire. Si quelqu’un suit ceux du nord-ouest anglais, il connaît par cœur les onze types de Klopp. Le seul doute était la présence de Sadio Mané. L’Afrique a réduit les délais et réapparu avant Norwich. Et de quelle manière. Dans un match marqué par l’inclémence du temps, les sengalés ont marqué le but vainqueur. En cas de doute …

Compositions probables

Athlétique: Oblak; Arias, Savic, Felipe, Lodi; Llorente, Koke, Thomas, Saul; Correa et Morata.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Gomez, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Mané et Firmino.

Arbitre: Szymon Marciniak (Pologne).

Stade: Wanda Metropolitano.

Heure: 21h00.