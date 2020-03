L’Atlético Tucumán ne pouvait pas entrer dans le Monumental avant la décision unilatérale de River

Tellement Atlético Tucumán comme arbitre Germán Delfino ils se sont présentés au stade Monumental avec l’intention de jouer le match correspondant à la date 1 de la Super League Cup entre Rivière et l’équipe tucumano. Cependant, suite à une décision unilatérale, l’équipe “Millionaire” n’était pas présente.

De cette façon, le scribe Marisa Galarza préparé un acte dans lequel ces faits ont été enregistrés. De cette façon, le Super ligue Il a publié une déclaration dans laquelle il en fait état et avertit que l’acte a été transmis “aux autorités pour prendre les mesures appropriées”.

Les joueurs et le personnel d’entraîneurs du “Dean” ont été informés que leur présence dans le stade n’était pas nécessaire, compte tenu du fait qu’il avait déjà été confirmé qu’ils ne pourraient pas entrer.

LE COMMUNIQUE DE SUPERLIGA:

À la suite de la décision du Club Atlético River Plate de ne pas ouvrir son stade pour la réunion que l’institution a dû jouer contre l’Atlético Tucumán pour la première date de la Superliga Cup, le juge de ce match, Germán Delfino, a assisté aux installations du Monumental avec le reste de la délégation d’arbitrage et le notaire public national Marisa Galarza, et a enregistré l’impossibilité d’entrer dans le tribunal pour exercer leurs fonctions. Avec eux étaient également présents les gérants des accessoires de l’institution Tucuman, son premier vice-président, Enrique Salvatierra, et le Dr Cristóbal Godoy, membre du club visiteur.

Dans le même temps, l’acte correspondant a été rédigé dans lequel la situation a été vérifiée et le personnel de l’équipe visiteuse a été immédiatement informé qu’il n’était pas nécessaire pour eux d’assister à l’événement, puisque l’arbitre du match avait certifié le cadre et la situation générale.

Les services de sécurité de la ville de Buenos Aires ont également informé la délégation de Tucumán des inconvénients de se présenter au stade, étant donné que les installations étaient fermées.

Une fois les documents correspondants signés, tous les dossiers et procès-verbaux ont été transmis aux autorités pour prendre les mesures appropriées.