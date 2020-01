L’attaquant de 17 buts défend un joueur de Leeds United – HITC

Leeds United a perdu plus de points dans le championnat samedi.

L’attaquant de Peterborough Ivan Toney a défendu Kalvin Phillips après son expulsion samedi lors de la défaite 1-0 de Leeds United contre les Queens Park Rangers.

Le spécialiste de la télévision a déclaré que le défi imprudent de Phillips sur Geoff Cameron était une “ruée vers le sang” et cela pense “que cela se produira” pendant les matchs alors que Leeds a perdu plus de points dans sa campagne de promotion.

Le défi de Phillips sur Cameron s’est produit tard dans le match et il a montré un rouge droit et a provoqué une réaction assez en colère des joueurs de QPR.

S’adressant à l’EFL sur Quest (18/01/20 à 21h15), l’attaquant de League One, Toney, qui a marqué 17 buts ce trimestre, a déclaré que Phillips serait retourné dans le vestiaire et s’est excusé auprès de ses coéquipiers après la Jeu.

“Je pense que dès qu’il a relevé le défi, il sait en quelque sorte ce qui va arriver”, a déclaré Toney à EFL sur Quest. “Quand c’est une ruée de sang. Cela arrive en quelque sorte et vous devez aller dans les vestiaires, attendre que les garçons entrent et le sentiment que vous vous asseyez là en espérant qu’ils obtiennent un résultat. Ce n’était pas censé l’être et je suis sûr qu’il se serait excusé auprès des garçons. “

Malgré la perte d’un autre match à Londres et la chute de plus de points dans le championnat, les fans de Leeds ne seront peut-être pas trop inquiets à ce sujet.

La raison en est simple, Phillips va maintenant manquer trois matchs, ce qui pourrait s’avérer être un coup dur pour le club alors qu’il vise à sortir de sa mauvaise forme actuelle.

Le peloton de poursuite des éliminatoires réduit l’écart sur Leeds et West Brom, car Leeds doit maintenant montrer de quoi il s’agit pour terminer dans les places automatiques.

