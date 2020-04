L’attaquant de 30 buts claque l’ancien patron d’Arsenal, Unai Emery – HITC

Les géants de la Premier League Arsenal ont limogé Unai Emery à l’automne – et l’attaquant de la Lazio Ciro Immobile ne voudra plus travailler avec lui.

Ciro Immobile a rejoint la liste croissante de critiques d’Unai Emery, l’attaquant prolifique de la Lazio ne revenant guère sur son temps aux côtés de l’ancien patron d’Arsenal avec tendresse, s’exprimant lors d’un Q&R sur Instagram.

L’expression «faites attention à ce que vous souhaitez» est venue à l’esprit alors qu’une équipe de Gunners manquant de tout semblant de direction ou de leadership s’est effondrée devant les défaites contre Sheffield United, Brighton, Leicester City et co lors d’un début misérable de la campagne 2019/20.

À la fin, peu de gens diraient que le départ d’Arsène Wenger devait être prolongé. Mais la décision de remettre les clés d’Emery a eu un échec spectaculaire avec l’Espagnol perdant les fans et le vestiaire lors d’un tumultueux an et demi en charge dans le nord de Londres.

Les goûts de Granit Xhaka et Mesut Ozil semblaient subir des relations de test avec Emery. Et il est juste de dire qu’Immobile, qui a eu du mal à trouver des buts et du temps de jeu lors d’un sort malheureux à Séville, n’a pas grand-chose à dire sur l’Espagnol actuellement au chômage, qui a des compétences en gestion de l’homme. le microscope ces derniers temps.

«Je me sentais mal, je n’avais pas beaucoup de chances. En janvier, j’ai pensé partir mais Emery m’a demandé de rester », a déclaré l’international italien.

“Au début, je suis sorti et j’ai marqué deux buts tout de suite, mais ensuite Emery m’a retiré à nouveau et j’ai pensé:” Ce gars-là n’a rien compris “.

“Disons simplement que lorsque vous ne vous sentez pas comme membre d’un groupe, tout est inutile.”

Immobile n’a trouvé le filet que quatre fois aux couleurs de Séville, mais il est juste de dire que les buts ont été beaucoup plus faciles à atteindre depuis son retour en Serie A.

Avec 27 matchs de Serie A en 26 cette saison (30 toutes compétitions confondues), seuls Erling Haaland et Robert Lewandowski ont un meilleur record de buts par match cette saison qu’un homme qui a mis la Lazio en lice pour son premier triomphe Scudetto depuis 2000.

