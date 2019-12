L'attaquant de 35 millions de livres révèle les doutes de Liverpool: “ S'il vous plaît, échouez simplement aux soins médicaux ''

Date de publication: samedi 21 décembre 2019 1:33

Newcastle le buteur Andy Carroll a révélé qu'il avait des réserves importantes quant à l'adhésion Liverpool, affirmant qu'il a été contraint de rejoindre le club.

En 2011, le club de jeunesse de 30 ans a quitté Newcastle pour rejoindre les géants anglais dans un accord de 35 millions de livres sterling.

Il a eu du mal à justifier l'argent dépensé pour l'amener à Anfield, marquant seulement six buts en Premier League en 44 matches.

Carroll, qui a renouvelé son contrat pour Newcastle l'été dernier, admet qu'il voulait échouer aux examens médicaux afin de ne pas avoir à rejoindre les Reds, rapporte le Daily Mail.

Il a dit: «Savez-vous quoi. J'ai été blessé à ce moment-là, et tout ce que je pense, c'est "S'il vous plaît, échouez simplement aux examens médicaux"

«La minute où je suis monté dans cet hélicoptère, j'ai voulu revenir. Je savais que cela devait arriver. Quel que soit l'âge, je devais revenir sur ce terrain et jouer à nouveau pour Newcastle.

«Je me souviens être parti ici dans la voiture de Kevin Nolan parce que des tas de gens étaient dehors. Nous sommes allés chez lui et l'avons regardé à la télévision. J'étais comme, "je ne vais pas". Je venais d'acheter une maison et un chat la veille! Mais ensuite, on m'a dit: "Vous partez", et c'est tout. "

Il n'a pas encore marqué à son retour à St James’s Park en 10 matches de Premier League.