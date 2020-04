L’attaquant de Barcelone Martin Braithwaite s’inspire de Ronaldo

L’attaquant de Barcelone, Martin Braithwaite, a déjà fait quelques sourires avec son activité sur les réseaux sociaux pendant le lock-out.

L’international danois s’est gentiment moqué de son dévoilement au Barça lorsque ses bottages ne se sont pas tout à fait déroulés comme prévu, et s’est également entraîné pour la Ligue des champions.

Mercredi, l’attaquant est allé plus loin et s’est essayé au barbier.Pour rendre les choses plus intéressantes, il a utilisé Ronaldo comme inspiration.

Après tout, qui peut oublier la fameuse coupe de cheveux de l’ancienne légende de Barcelone et du Brésil lors de la Coupe du monde 2002?

Découvrez Braithwaite le barbier en action ci-dessous …