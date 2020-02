L’attaquant de Barcelone recherche quatre noms – Rapports

Willian José, Ángel Rodríguez, Lucas Pérez et Loren Morón sont les noms que Barcelone a en tête pour remplacer Ousmane Dembélé, blessé, qui a été confirmé absent six mois. Cela vient après qu’une blessure à long terme a été confirmée pour un autre attaquant, Luis Suárez.

Les Catalans pourront signer un remplaçant d’urgence en dehors de la fenêtre de transfert en raison d’une blessure à long terme, mais ils ne sont autorisés qu’à choisir un joueur jouant en Espagne et il ne peut jouer que des compétitions nationales.

Un rapport a indiqué que le Barça avait convenu des conditions avec la Real Sociedad pour José, bien qu’un rapport ultérieur de Mundo Deportivo l’ait contredit. Ce dernier rapport indique que les deux clubs ont nié un accord. Apparemment, Barcelone l’avait demandé dans la fenêtre de transfert, mais il a été jugé trop coûteux à environ 35 millions d’euros.

L’attaquant de Getafe Ángel serait le joueur le mieux adapté en raison de son coût relativement faible (9 millions) et de sa qualité. Ce rapport d’ESPN indique que José et Pérez, qui jouent pour le Deportivo Alavés, sont aimés par le Barça, mais les deux sont jugés trop coûteux à l’époque et leurs clubs ne bougeront pas.

Ainsi, à part Ángel, Morón est une option. Quique Setién le connaît depuis son passage au Real Betis, même s’il aurait été déçu de lui lors de leur deuxième année ensemble. D’un autre côté, il a jusqu’à présent une bonne saison et sa puissance physique pourrait être ce que le Barça veut.

Barcelone aurait rejeté un grand nombre de ces joueurs pendant la fenêtre de transfert, pensant qu’ils ne valaient pas la peine. Après la blessure de Dembélé, les choses ont changé. Pourtant, les blaugrana ne disposeraient que d’un budget de 12 millions pour la signature.