L’attaquant de Brighton fait valoir Van Dijk: “ Il m’a traité comme un garçon de 12 ans ”

Date de publication: Mardi 24 mars 2020 à 2h57

L’attaquant de Brighton, Glenn Murray, a déclaré que Virgil van Dijk l’avait traité “comme un garçon de 12 ans” lors de son affrontement contre Liverpool la saison dernière.

Van Dijk est sans doute devenu le meilleur défenseur central du monde depuis qu’il a rejoint le club de Southampton en janvier 2018, avec son succès en Ligue des champions la saison dernière et le course apparemment inévitable vers la gloire de la Premier League cette fois-ci.

De nombreux experts et spectateurs ont donné Van Dijk énorme crédit pour le redressement de LiverpoolPerformances défensives depuis son arrivée sur le Merseyside avec seulement 43 buts encaissés au total au cours des deux dernières saisons.

Et cela est encore plus amplifié lorsque vous prenez en compte les commentaires de Murray comme Brighton, qui a nommé Van Dijk comme l’adversaire le plus dur qu’il ait affronté dans sa carrière.

“Je ne l’ai pas rencontré cette saison, mais la saison dernière, c’était Virgil van Dijk”, a déclaré Murray à Sky Sports.

«Je pense qu’il est juste un cran au dessus du reste et cela a montré le succès de Liverpool depuis qu’il a rejoint le club.

«Ce qui était autrefois un peu une défense difficile, disons, je pense qu’il l’a étayé et tire le meilleur parti de ceux qui l’entourent, en particulier les arrières et maintenant Joe Gomes. C’est juste un footballeur fantastique.

“D’abord et avant tout, c’est juste un homme de montagne, n’est-ce pas?! Je veux dire qu’il m’a traité comme un garçon de 12 ans. Il vous éloigne juste du chemin. Je pense que c’est son jeu complet et sa lecture du jeu. Quand vous mettez quelqu’un en défense et qu’il améliore ceux qui l’entourent, je pense que c’est le vrai test d’un vrai grand. “

Pendant ce temps, Liverpool aurait été informé qu’il n’avait aucune chance de recruter le défenseur de Schalke Malick Thiaw – décrit comme le «prochain Joel Matip» – pour la prétendue clause de sortie de 7 millions de livres sterling, comme indiqué initialement..

Liverpool sera à la recherche d’un nouveau défenseur, beaucoup prédisant son départ cet été et Thiaw pourrait être leur homme.

Le joueur de 18 ans n’a disputé qu’une seule apparition en Bundesliga à ce jour avec Schalke lorsqu’il est sorti du banc lors de leur match nul 1-1 avec Hoffenheim le 7 mars.