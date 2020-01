L’attaquant de Carlisle United signe Joshua Kayode en prêt de Rotherham United

Josh Kayode de Gateshead en action avec Alex Iacovitti d’Oldham Athletic lors du match de la FA Cup entre Gateshead et Oldham Athletic au Gateshead International Stadium, Gateshead le dimanche 10 novembre 2019 (photo de Mark Fletcher / MI News / NurPhoto via .)

Carlisle United a signé son troisième contrat en janvier. Les Cumbriens ont recruté l’attaquant Joshua Kayode prêté par Rotherham United jusqu’à la fin de la saison.

Carlisle United signe Joshua Kayode

L’accord

Carlisle a annoncé via son site Web qu’il avait signé l’attaquant pour le reste de la saison. Kayode arrive en prêt de Rotherham après avoir passé la première moitié de la saison à Gateshead.

Kayode a marqué neuf buts en 27 matchs avec la Ligue nationale nord. Il ajoutera une puissance de feu bien nécessaire à une attaque très brutale de Carlisle.

Kayode pourrait faire ses débuts ce week-end lorsque Carlisle se rendra à Oldham dans un affrontement crucial au bas de la Ligue Deux.

Ce qui fut dit

S’exprimant sur le site Web de Carlisle à propos de sa nouvelle signature, l’entraîneur-chef Chris Beech a déclaré: «C’est un joueur jeune, ambitieux, et il veut venir ici et avoir un impact. Il est à 100% prêt pour cette opportunité et il veut entrer et faire du mieux qu’il peut.

«Il a sa carrière devant lui et il fait de bonnes percées à Rotherham. Il est sorti et a joué au football masculin à Gateshead dans la première moitié de la saison et a été excellent pour eux.

“Rotherham a un plan de développement pour lui en ce qui concerne le moment où il sera prêt pour leur première équipe mais, en raison de sa progression à Gateshead, il a en fait six mois devant lui, ce qui nous a permis de le prendre en charge.” prêt.

«Il a récemment signé un nouveau contrat à Rotherham, et il apportera du physique et du rythme ainsi que des objectifs à notre équipe. Il a déjà marqué de nombreux buts pour Gateshead et nous cherchons à ce qu’il continue. “

Kayode savoure l’opportunité d’impressionner à Carlisle

S’exprimant sur le site Web de Rotherham à propos de son passage temporaire à Carlisle, Kayode a déclaré: «Je suis impatient de le voir et ce sera un vrai test car c’est un club de la Ligue de football et c’est quelque chose de nouveau pour moi.

«Être à Gateshead m’a permis de réaliser ce que signifient trois points, mais les enjeux sont encore plus élevés cette fois.

«J’ai parlé au gaffer de Carlisle et il m’a dit exactement ce qu’il attend de moi, donc je vais juste y aller et donner tout ce que j’ai.

«Le personnel de Rotherham m’a invité dans leur bureau et ils m’ont tous parlé du plan pour aller de l’avant, et ils étaient tous très satisfaits de mon développement que je suis heureux d’entendre. Ils pensent maintenant que c’est le mouvement parfait pour moi de continuer à m’améliorer en tant que footballeur.

«Entrer dans la ligue était le prochain objectif pour moi et je suis ravi que cela se produise. Je suis plein de confiance en ce moment et je vais faire de mon mieux pour l’équipe.

“J’ai parlé à Jerry Yates de Carlisle et il m’a dit tout de suite que c’était un super club, donc je suis prêt à relever le défi.”

