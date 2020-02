L’attaquant de Hibernian signe Marc McNulty en prêt de la lecture

GILLINGHAM, ANGLETERRE – 07 DÉCEMBRE: Marc McNulty de Sunderland pendant le Sky Bet League One match entre Gillingham et Sunderland au MEMS Priestfield Stadium le 7 décembre 2019 à Gillingham, en Angleterre. (Photo par Ian Horrocks / Sunderland AFC via .)

Hibernian a signé l’attaquant Marc McNulty. L’attaquant arrive en prêt de Reading pour le reste de la saison.

L’accord

Hibernian a annoncé via son site Internet avoir signé l’attaquant. McNulty rejoint en prêt pour le reste de la saison et revient à Easter Road après avoir passé du temps avec Hibs la saison dernière.

Le favori des fans revient prêt à marquer les buts pour Hibernian. L’attaquant a passé la première moitié de la saison à Sunderland mais a eu du mal à marquer des buts et à récupérer sa forme impressionnante de son sort à Hibs.

L’attaquant retourne en Écosse dans l’espoir d’obtenir un temps de jeu bien nécessaire et d’impressionner le manager écossais Steve Clarke.

S’exprimant sur le site Web d’Hibernian à propos de son retour, McNulty a déclaré: «Je suis ravi d’être de retour.

«Quiconque me connaît sait à quel point j’ai apprécié mon séjour à Hibs la saison dernière et à quel point je voulais revenir, donc je suis reconnaissant aux gens du club qui ont tant insisté pour que cela se produise.

«Cela fait une différence de savoir que je vais jouer pour deux gars qui ont déjà montré à quel point ils me veulent et j’ai hâte d’avoir la chance de les rembourser.

«Je tiens également à remercier les supporters. Depuis le jour de mon premier départ, j’ai eu tellement de messages positifs sur les réseaux sociaux. Les gens ne comprennent probablement pas ce que cela peut signifier pour un joueur.

«Je désire désespérément m’impliquer le plus tôt possible et aider l’équipe à continuer.»

Lecture confirmant la sortie de McNulty

Reading a confirmé le départ de McNulty via une déclaration sur son site Web.

La déclaration se lit comme suit: “Reading Football Club peut annoncer que l’attaquant Marc McNulty a échangé un prêt à Sunderland pour un retour à Hibernian en prêt jusqu’à la fin de la saison.”

«Nous souhaitons à Marc bonne chance lors de son prêt chez Hibernian.»

