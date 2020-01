L’attaquant de QPR est recherché par ses rivaux de championnat – HITC

Nahki Wells, prêté par Burnley au Queens Park Rangers, serait apparemment sur le radar de Wigan Athletic.

Selon The Sun, Wigan Athletic serait intéressé par la signature de Nahki Wells, qui est actuellement en prêt chez Queens Park Rangers de Burnley.

Le tabloïd britannique a rapporté que Wigan avait enquêté sur la signature de Wells de Burnley dans la fenêtre de transfert de janvier.

“Burnley ne conclura l’accord de prêt de Wells avec les Rangers que s’ils le vendent – mais les frais plus les salaires peuvent dépasser Wigan”, a ajouté le rapport dans The Sun.

Statistiques

Wells a passé la saison 2018-19 en prêt à QPR et est retourné au club de Londres pour un autre prêt de toute la saison pour la campagne 2019-20.

Jusqu’à présent cette saison, l’international des Bermudes a effectué 20 départs et six apparitions de remplacement dans le championnat de QPR, marquant 13 buts et fournissant trois passes décisives, selon WhoScored.

Au cours de la campagne 2018-19, l’attaquant de 29 ans a effectué 32 départs et huit apparitions de remplacement dans la ligue des Rangers, marquant sept buts et fournissant huit passes décisives, selon WhoScored.

Sortie improbable du QPR en janvier

Alors que Wells joue si bien à QPR pour le moment, il est très peu probable qu’il envisage l’idée de quitter l’équipe de Mark Warburton au milieu de la saison et de rejoindre un club qui risque d’être relégué en Ligue 1.