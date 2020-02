L’attaquant des Alaves Lucas Perez répond aux rumeurs de Barcelone

L’attaquant des Alaves Lucas Perez continue d’être lié à un déplacement en janvier à Barcelone et a été interrogé sur les spéculations après la victoire de 2-1 en Liga vendredi contre Eibar.

Perez a ouvert le score avec son neuvième but de la Liga de la saison et a donné son avis sur les dernières rumeurs après le coup de sifflet à plein temps.

“Je ne dis rien. Tu viens de me le dire. Je n’en sais rien et je ne pense qu’à Alaves. Maintenant, si une opportunité se présente, le club est intéressé et c’est une chance de gagner de l’argent … “

Source | sport

Barcelone devrait pouvoir faire venir un joueur si Ousmane Dembele est exclu pendant plus de cinq mois. Le Français sera opéré mardi et le Barça devrait publier une mise à jour sur sa blessure.