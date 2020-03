L’attaquant lié à Ibrox salue l’impact d’un fan des Rangers de l’enfance – HITC

Les Rangers sont liés à la signature de Lyndon Dykes.

Les Rangers surveilleront sans aucun doute les signatures d’attaquants potentiels cet été – et Lyndon Dykes de Livingston pourrait être un nom sur le radar de Steven Gerrard.

L’homme cible australien a connu une superbe saison d’évasion ce trimestre, réalisant un certain nombre d’affichages impressionnants à la tête de l’attaque de Livingston.

Dykes a accumulé 12 buts et 10 passes décisives pour Livingston cette saison, faisant 22 buts en 33 matches pour se faire un vrai nom.

Le joueur de 24 ans a signé pour Livingston en janvier 2019 avant de retourner à Queen of the South en prêt, et la patience de Livi a vraiment porté ses fruits cette saison.

Dykes n’a plus qu’un an sur son contrat, ce qui signifie que les clubs seront forcément enthousiastes, et The Scottish Sun a rapporté en janvier que les Rangers s’intéressaient à lui comme alternative à la signature éventuelle du prêt Florian Kamberi.

Les Rangers l’auront sûrement toujours sur leur liste de souhaits, et Dykes a maintenant salué l’influence d’un ancien joueur des Rangers qui est devenu une véritable réussite dans la Premiership écossaise.

Dykes a déclaré au Scottish Sun que l’ancien attaquant des Rangers et fan du Gers, Stephen Dobbie, était vital pour lui à Queen of the South, lui enseignant essentiellement comment fonctionner en tant que footballeur professionnel.

Dykes a admis que jouer avec Dobbie était une expérience «formidable» – et il y a maintenant une chance que Dykes puisse rejoindre le club d’enfance de Dobbie après avoir tant appris de lui.

“Au Queens, Stephen Dobbie était le principal attaquant et nous avons eu un excellent partenariat dès le départ”, a déclaré Dykes. «Nous semblions bien nous connecter et savions ce que faisaient les autres. J’ai beaucoup appris de Dobbs et il m’a pris sous son aile. Même jouer juste à côté de lui, regarder les petits mouvements qu’il faisait, était une expérience d’apprentissage formidable. »

«En dehors du terrain, il s’occupait si bien de lui-même. Il regarde ce qu’il mange et fait aussi beaucoup de travail au gymnase. Pour quelqu’un qui n’est pas passé par ce côté du jeu professionnel, c’était tout nouveau pour moi. Il a joué au plus haut niveau, donc apprendre de petites choses d’un gars comme lui allait toujours m’aider », a-t-il ajouté.

