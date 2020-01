Laurent Blanc s’approche des Girondins de Bordeaux

L’exazulgrana et l’exsélecteur français Laurent Blanc pourrait revenir sur les bancs, après l’intérêt manifesté par le Girondins de Bordeaux En embauchant.

14/01/2020 à 19:01

CET

SPORT.es

Le dernier club qu’il a dirigé Laurent Blanc était le PSG et depuis le mois de Juin 2016 Il n’a recyclé aucune équipe.

Les Les Girondins en contact avec Blanc ont déjà commencé avant la crise du jeu et résultats qui habite le club de Bourgogne, avec cinq défaites lors des six derniers matches, dont quatre d’affilée en Ligue 1 française.

Treizième au championnat gaulois et très contrarié par l’entraîneur portugais Paulo Sousa, les portes du marché d’hiver semblent de plus en plus ouvertes au retour Laurent Blanc au premier niveau compétitif, dans ce qui signifierait son retour dans le même club dans lequel il a fait ses débuts en tant qu’entraîneur (2007 – 2010) et a obtenu quatre titres: une Ligue 1, une Coupe de la Ligue et deux Super Coupes de France.

Plus tard, il a été deux saisons Entraîneur de la France (2010 – 2012) et trois autres campagnes avec le PSG (2013-2016), avec laquelle il a ajouté onze trophées: trois Ligue 1, deux Coupes de France, trois Coupes de Ligue et trois Super Coupes de France.