Lautaro-Barcelone, l’affaire se complique: l’Inter veut de l’argent et n’accepte qu’un seul homologue | Serie A

Barcelone veut vraiment Lautaro, mais peut-être que ce moment historique précis, pour le club catalan, est le moins approprié pour faire face à une telle dépense. C’est ce qu’écrit la version actuelle de la Gazzetta dello Sport. “Ce n’est pas le moment de jurer l’amour éternel, ou peut-être que ce n’est jamais le cas dans le monde du football. Mais les signaux qui arrivent presque quotidiennement de Barcelone doivent être interprétés. À l’Inter, ils essaient de les décrypter. Et une explication, du moins possible, si je la donnais. Barcelone veut vraiment Lautaro, cela ne fait aucun doute. Mais on ne dit pas qu’il est dans les meilleures conditions économiques pour pouvoir clore une opération très coûteuse. Sinon, la nouvelle selon laquelle les Catalans seraient disposés à insérer deux, voire trois homologues dans l’accord, ne serait pas expliquée. Ici: ce n’est pas d’ici, si quoi que ce soit, que les discours de Marotta et d’Ausilio commenceraient. Les paramètres économiques de tout accord sont connus. La route serait longue et sinueuse, au cas où. Inter veulent de l’argent, ou tout au plus pourrait-on discuter de l’inclusion d’un contre un. Il y a des joueurs qui ne s’en soucient absolument pas. Le nom de Vidal est beaucoup trop simple pour faire des hypothèses, mais Semedo lui-même est un profil à suivre. En bref: l’Inter sait qu’ils ont un trésor chez eux. Quoi qu’il arrive. En cas de permanence, Conte pourrait encore travailler sur un joueur avec une marge d’amélioration infinie. En cas de séparation, L’Inter souhaite tirer le meilleur parti de ce qu’ils trouvent, en essayant de transformer une vente en une opportunité de relancer. Après tout, en y regardant de plus près, c’était comme ça dans le passé aussi à la Juventus de Marotta … n’est-ce pas Pogba? “