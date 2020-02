Lautaro, la vérité entre le Real et le Barça: ces contacts avec l’Inter pour éviter de payer la clause … | Primapagina

Lautaro Martinez en première page. Une constante pour les jours, les semaines et les mois à venir. Parce qu’en Espagne (et pas seulement), ils sont tous fous de l’attaquant de l’Inter: une classe de 97 qui marque comme une explosion, fait une marque, a été décisive en Ligue des Champions comme en Serie A, est un pivot de la nouvelle Argentine et se révèle ont un avenir important. C’est pourquoi les grands noms européens le visent en juin et Actuellement, Inter est en attente de renouvellement de contrat: L’engagement de Lautaro est incroyablement parmi les plus bas de l’équipe Nerazzurri, c’est-à-dire 1,5 million par an, moins que ceux qui jouent peu comme Ranocchia. Mais le renouvellement ne sera un sujet à traiter que si la question du transfert saute définitivement, à ce jour cependant, pour être prise en considération.

Écoutez “Lautaro, la vérité entre le Real et le Barça: ces contacts avec l’Inter pour ne pas payer la clause …” sur Spreaker.

BARCELONE POUSSES – L’entreprise qui pousse le plus depuis des mois est la Barcelone, plus persistant et convaincu du Real Madrid jusqu’à présent qui n’a fait que donner des signes à l’entourage sans passer aux faits avec l’Inter (mais il reste encore 5 mois à l’activation de la clause, début juillet …). La relation entre le club Blaugrana et le manager Nerazzurri est très bonne; Lautaro et Sensi ont été au centre des discours entre les partis en octobre dernier à l’occasion du blitz de ds Ausilio en Catalogne, Le Barça est l’équipe qui presse le plus avec l’Argentine qu’avec l’Inter, il veut absolument essayer de faire de lui l’héritier de Luis Suarez. Devra vendre pour le fair-play financier, bien sûr; mais il a déjà montré l’intention d’insister d’ici à mai pour entamer une véritable négociation. Évaluer l’idée d’ajouter un zéro à ce chiffre de 1,5 million par an que gagne Lautaro, ou de lui promettre un quinquennat proche de 10 millions. Raisonnements, évaluations, pas encore de propositions officielles.

LA CLAUSE – La direction du Barça dans cette affaire a une idée de base déjà exposée dans les contacts entre les parties: étant donné les relations avec l’Inter, essayez de ne pas payer la clause de 111 millions d’euros mais aussi dépenser quelque chose de plus, à condition que le paiement soit différé, un concept que de nombreux grands clubs utilisent pour des questions de fair-play budgétaire et financier, voir l’Atlético Madrid avec Joao Felix l’été dernier avec ce type de formule. Pour l’instant, l’Inter est calme: ils laissent le Barça à leur propre raisonnement et à leur propre cour, sait que Lautaro recevra des propositions mais l’évalue pas un seul euro moins de 111 millions et décidera quoi faire seulement face à une demande de vente de l’Argentine, comme l’a réitéré Marotta. Si le Barça propose un chiffre légèrement supérieur mais différé, la possibilité d’inclure des joueurs dans le deal en faveur des Nerazzurri ne sera pas exclue, peut-être cet Arturo Vidal que Conte voulait déjà en janvier. L’Inter attend tranquillement. Mais il devra très bientôt faire un choix avec et pour Lautaro. Parce que le Barça ne plaisante pas.