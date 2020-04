Lautaro Martínez a rejeté le Real Madrid à 18 ans

Lautaro Martínez a rejeté le Real Madrid à l’âge de 18 ans. C’est une rumeur de longue date qui vient d’être confirmée dans une interview avec Víctor Blanco, le président du Racing Club, son équipe à l’époque.

L’attaquant a débuté à Liniers, un petit club de Buenos Aires. À 17 ans, il a rejoint l’équipe junior du Racing et au moment où il a atteint l’âge de 18 ans, il faisait partie de l’équipe senior.

Le père du joueur, Mario, avait précédemment déclaré que son fils avait rejeté Madrid.

«En 2015, tout était d’accord avec le Real Madrid mais il a pris la décision de ne pas y aller. Il n’était pas prêt et a décidé de rester au Racing », a-t-il déclaré.

C’est maintenant confirmé par l’un des clubs impliqués.

“Le Real Madrid est venu le chercher et a offert un prêt avec une option d’achat importante”, a déclaré Blanco.

«Néanmoins, il a rejeté cette possibilité car il voulait triompher du Racing avant de partir. Et il est resté. Il n’a pas perdu sa concentration. Il était très clair sur ses objectifs. »

Le Real Madrid était ferme en voulant le prendre et continuer de le laisser grandir dans leur système de jeunesse, selon Blanco. Mais le jeune attaquant a dit non. En fait, beaucoup de grosses équipes le remplaçaient, mais il les a toutes refusées à l’époque.

Trois ans plus tard, Martínez a finalement fait son pas. Il a signé pour l’Inter Milan pour un montant de 22,7 millions d’euros. Maintenant, il est encore plus recherché par les plus grands clubs du monde, dont Barcelone.