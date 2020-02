Lautaro Martínez: entre le Premier ministre et le Barça

L’Argentin rencontrerait son compatriote, Lionel Messi, la saison prochaine.

Les récentes performances de Lautaro Martínez à l’Inter Milan l’ont placé sur l’orbite des clubs européens les plus importants, ainsi que Barcelone et le Real Madrid, Manchester United et Chelsea rejoignent la candidature du joueur.

Pour finaliser la transaction, Frank Lampard serait prêt à sacrifier Marcos Alonso et même Emerson Palmieri, afin de rejoindre l’exRacing, précise The Sun.

Cependant, les Red Devils parieraient sur un poisson encore plus gros, car les informations du Daily Star indiquent que pour obtenir Lautaro, ils emmèneraient Paul Pogba directement aux négociations.

Mais quelle sera la décision de Martinez? Bien qu’il soit trop tôt pour faire des affirmations, l’avenir de Martinez ne serait pas en Premier League, car il accepterait de jouer avec Lio Messi à Barcelone, en remplacement de Luis Suarez.