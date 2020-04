Lautaro Martinez est-il un autre achat de panique de Bartomeu?

Si beaucoup de rapports qui circulent actuellement doivent être crus, alors le Barça est au premier rang lorsqu’il s’agit d’être à la tête de la file d’attente pour les services de Lautaro Martinez.

Il ne fait guère de doute sur son talent et, comme les Blaugranes se sont vus de près au début de la saison, il a tous les attributs pour devenir un attaquant de classe mondiale.

À cette fin, on peut soutenir que Barcelone doit être sur le marché pour lui, en particulier si la préférence du joueur est de déménager au Camp Nou.

Cependant, il y a une vraie symétrie quand Arda Turan a été signé par Josep Maria Bartomeu. Des joueurs très différents bien sûr, et il n’y a aucune suggestion contraire.

Mais en 2015, Bartomeu était sous la pression réelle des socios et c’était la carotte de la signature d’Arda Turan – alors un grand nom à Atleti – et la triple victoire en temps opportun, qui ont sûrement aidé sa cause en termes d’élection.

L’été dernier, la poursuite de Matthijs de Ligt, où le président a laissé entendre qu’il savait où finirait le joueur, a en quelque sorte réussi à garder les masses aboyantes sur le côté, même si cela s’est finalement avéré infructueux.

Peut-être que les doubles captures d’Antoine Griezmann et de Frenkie de Jong signifiaient que la mauvaise nouvelle concernant l’ex-collègue du Néerlandais Ajax et Ernesto Valverde toujours in situ a été intelligemment balayée sous le tapis.

Avance rapide jusqu’à maintenant, et si la pression sur le président était incessante auparavant, elle a été portée à un tout autre niveau maintenant.

Ce fut une chose après l’autre dans une saison horrible en dehors du terrain, y compris des allégations de corruption qui ont laissé Bartomeu suspendu par un fil.

À tel point que Victor Font suggère même que l’actuel titulaire mène le club au bord de la faillite.

Et pourtant, pour tous ces problèmes, il pourrait encore avoir un sauveur potentiel à Martinez et peut-être même à Neymar.

Photo de Marco Canoniero / LightRocket via .

Il faut se demander s’il espère acheter l’Argentin pour de vraies raisons de jouer ou pour sauver sa peau pour une dernière année au pouvoir.

N’oublions pas que ses autres signatures de grands noms, des signatures de déclaration si vous préférez les appeler ainsi, n’ont pas fonctionné brillamment mais ont permis à Bartomeu de se gonfler la poitrine. Je me réfère à Philippe Coutinho et, pour la plupart, à Ousmane Dembele, bien sûr.

En mettant de l’argent sur le problème à ce point, Bartomeu a convaincu une partie suffisamment importante des membres qu’il fait tout ce qu’il peut pour faire du club une force sur le terrain.

Le langage corporel de certains joueurs seniors et leur langage général dans les interviews pourraient vous dire le contraire, l’esprit.

Il est vraiment temps de couler ou de nager pour lui maintenant, mais la location de Lautaro a-t-elle vraiment été bien pensée par le conseil? Est-il vraiment un remplaçant valable pour Luis Suarez et vaut-il le prix demandé?

Même si l’on croit qu’il est exactement ce que le Barça recherche, cela ne peut pas être laissé dans le jugement de l’ensemble des membres lorsqu’il s’agit de demander des comptes au président.