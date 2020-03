Lautaro Martinez et Man United reviennent alors que Barcelone faiblit

Manchester United a retrouvé l’espoir de signer avec Lautaro Martinez de l’Inter Milan alors que Barcelone pourrait décider de se retirer de la course.

Le joueur de 22 ans a marqué 16 buts et fourni 4 passes décisives en 31 matchs avec les Nerazzurri cette saison et a marqué 9 buts en 18 matchs avec l’équipe nationale argentine.

Il a été largement rapporté que le Barça était en pole position pour signer Martinez, qui voudrait jouer aux côtés de son compatriote Lionel Messi au Neucamp.

Cependant, selon un nouveau rapport de l’Espagne ce matin, les Blaugrana n’ont pas suffisamment de liquidités pour acheter leurs deux principaux objectifs de transfert – Martinez et Neymar – et devront décider quelle est leur priorité.

«Le Barça n’a pas 300 millions d’euros en banque. C’est ce qu’il en coûterait aujourd’hui pour achever les opérations de Neymar… et de Lautaro Martínez », affirme le rapport.

«Il est possible que le krach boursier dû à la crise des coronavirus fasse baisser les prix des joueurs cet été. Mais si cela se produit, la même chose se produira avec les budgets de transfert des clubs. »

AS poursuit ensuite en discutant laquelle des deux signatures est la plus susceptible d’être priorisée par le Barça. Les contributions de Neymar aux buts de l’aile (18 buts et 10 passes décisives en 22 matchs), son amitié avec Messi et le fait qu’il représente une marque mondiale pèsent en sa faveur.

“Le club catalan pourrait envisager l’incorporation d’un attaquant de haut niveau (Aubameyang, Ben Yedder), mais à un prix inférieur à Lautaro”, conclut le média.

Si Barcelone dit “hasta la vista, baby” à Martinez, cela ferait des Red Devils l’un des rares clubs à pouvoir respecter cette clause de rachat de 100 millions de livres sterling en juillet. Si, comme cela a été rapporté, le club devrait vendre Paul Pogba pour un montant similaire, cela pourrait être réalisable même si des frais étaient convenus pour Jadon Sancho.

Il pourrait même être possible, comme indiqué ici il y a quelques semaines, qu’un accord de swap entre Pogba et Martinez soit conclu. Avec Barcelone hors de vue, cela pourrait être une solution qui convient à tout le monde. L’Inter enlèverait une victoire sur son rival de la Juventus en mettant le Français en sac, il obtiendrait son souhait de retourner en Italie et United obtiendrait l’un des meilleurs attaquants du monde.

