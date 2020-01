Lautaro Martínez: “J’espère pouvoir réaliser quelque chose que Messi et Agüero ont réalisé”

Lautaro Martínez Il a une énorme saison à l’Inter. Il s’agit de son deuxième tournoi de football italien et est déjà entièrement adapté et est l’une des pièces fondamentales de l’équipe Conte. Dans une telle mesure, cela ressemblait même à un éventuel renforcement de Barcelone ou de Manchester City.

“Cela a coûté l’adaptation, plus que tout à une nouvelle culture, un nouveau pays, une nouvelle langue. J’ai dû jouer peu, ajouter quelques minutes avec l’entraîneur précédent”, a expliqué l’attaquant qui a 10 buts cette saison avec l’Inter et Combattez le championnat de la Juventus (vainqueur des 8 dernières éditions).

Une partie de son grand cadeau, selon le Taureau, est due à Augusto Conte qui lui a fait confiance depuis son arrivée à l’Inter bank. “Aujourd’hui, avec le nouveau DT et un nouveau système, cela m’a fait beaucoup apprendre. J’apprécie le moment que j’ai, pour ma famille et pour ce que j’ai toujours rêvé d’être dans un club comme celui-ci”, a-t-il déclaré. De plus, il n’a pas oublié de jeter des fleurs sur son partenaire d’attaque: “Cela m’aide beaucoup à jouer avec un attaquant de type Lukaku.”

Parler de moi signifie que je fais bien les choses et que je dois continuer sur cette voie

Sur la possibilité de partager un club avec Kun ou La Pulga, l’ancien footballeur du Racing a expliqué que “Ce sont des Argentins et je les ai comme partenaires dans l’équipe nationale. Ce qu’ils démontrent et ce qu’ils font est incroyable. J’espère que je peux réaliser quelque chose de ce qu’ils ont réalisé, les rêves doivent être réalisés et vous devez travailler dur pour cela”. Il a ajouté: “Parler de moi signifie que je fais bien les choses et que je dois continuer dans cette voie.”

Mais Lautaro Martínez est également l’une des lettres fortes de Scaloni depuis son arrivée à la Banque nationale. L’attaquant a toujours été appelé et averti que “ce que je fais en Inter sera ce qui me conduira à faire partie de l’équipe nationale. Je dois tester chaque jour pour concourir, être à la hauteur et porter le maillot de l’Argentine” .

Dans un dialogue avec TyC Sports, il a clôturé en expliquant que “La confiance de Scaloni était la clé, j’étais dans tous les appels et c’est très important pour moi”. Sera-ce décisif lors de la prochaine Copa América?