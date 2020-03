Lautaro reste à l’Inter, il y a un signal! | Primapagina

Le coronavirus a révolutionné les habitudes de chacun en nous forçant à la maison et a forcé le monde du football à anticiper tous les mouvements et discours du marché. En fait, il semble difficile que nous puissions revenir à voir la balle rouler sur le terrain en peu de temps. Dans toutes les situations, l’Inter a toujours son protagoniste au centre de l’attention. Qui sait pourquoi dans l’histoire récente des Nerazzurri, chaque année, on parle de l’adieu possible d’un attaquant clé de l’équipe.

C’est arrivé au temps de Vieri. Chaque été, Vieri semblait destiné à partir. Le refrain de fin d’année a fait part de son prétendu désir de partir, ce qui n’était pas heureux, qu’il avait des offres d’équipes plus nobles mais à la fin chaque année, Bobone est resté à l’aise à Pinetina pour sa joie et pour les fans de l’Inter. Mais qui sait pourquoi cette façon de parler et de donner les attaquants Nerazzurri pour commencer a non seulement continué mais n’a jamais pris fin.

Après Vieri, ce «sort» est tombé sur Ronaldo, Adriano, Ibrahimovic, Icardi et maintenant sur le «Toro» Martinez. Pour l’amour du ciel, après des années d’inter-militantisme, ils sont également partis, mais c’est comme dire chaque jour de l’été qu’il va pleuvoir, tôt ou tard, cela doit arriver. le sentiment que quelqu’un pense que, forcément, à la première vraie bonne offre qu’il veut quitter ou que l’Inter laisse tomber son pantalon devant le premier club qui passe avec l’envie d’un de ses joueurs. L’histoire enseigne ou devrait enseigner que ce n’est pas le cas.

Tous ces grands attaquants ont joué et marqué beaucoup pour le maillot Nerazzurri et ne sont partis qu’après tant de saisons inter et certaines avec des offres vraiment essentielles (Ibrahimovic pour 50 millions plus Eto’o le chef-d’œuvre du marché de l’histoire). Pendant six longues années, nous avons dû endurer le refrain d’un Icardi voulu par tout le monde, nous avons dû accepter la phrase que la clause de 110 millions était trop peu et que la société avait eu tort de ne pas supprimer la note qui la liait à la volonté des autres. Mais ce n’était pas le cas. Cette offre n’est jamais venue, Icardi allait bien avec l’Inter et si ce n’était pas pour lui, il ne serait jamais parti. Elle a choisi l’Inter, personne n’a choisi pour elle et la société a mené le jeu. Si l’argent de la clause était arrivé? L’Inter les aurait volontiers encaissés.

Il en va de même pour Lautaro aujourd’hui. Il semble facile d’en débourser 110 millions, mais en réalité ce n’est pour personne et cette Marotta le sait. S’ils arrivent? Tant mieux avec une clause de 50 millions, vous pourriez trouver un jeune goleador comme Werner. Au temps du coronavirus, avec les championnats arrêtés et les coffres de toutes les entreprises qui pleurent, il est difficile de penser que quelqu’un peut débourser beaucoup d’argent en prenant de très gros risques pour l’avenir. Cela me fait penser que cette session de marché sera très bloquée. Les entreprises devront s’arrêter et réfléchir, faire face à ce qu’elles ont dû perdre. Il y aura inévitablement peu de temps pour les investissements. Il est donc difficile de croire que Barcelone, comme toute autre équipe, peut dépenser plus de 100 millions pour une joueuse car il lui sera également difficile de vendre. Qui peut dépenser maintenant? Quel marché ce sera? Je pense très pauvre, très ferme.

Mais si Martinez devait jouer, l’Inter aurait le devoir de sauter sur un autre jeune joueur qui a déjà dit que cela pourrait être une bonne affaire. Timo Werner reflète toutes ces caractéristiques. Il a 24 ans et a déjà beaucoup marqué en Allemagne. Il n’a pas raté le double chiffre en équipe nationale et a le caractère dur des Allemands. Il peut tout faire à l’avant, le premier attaquant et le second, il a du dribble et de la technique et a la clause qui vaut moins de la moitié de celle de Lautaro.

Bref, les ingrédients sont réunis pour que le joker soit prêt à mieux digérer le départ de l’Argentin aux fans. Cela dépendra de beaucoup de choses, mais je m’attends à ce qu’à la fin, tout reste tel qu’il est maintenant. laAu bas de l’histoire, quelque chose essaie toujours de nous enseigner jusqu’à ce qu’un jour elle soit également refusée. Allez Inter!