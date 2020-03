L’avenir de García Pimienta à Barcelone B est incertain – rapport

L’avenir de l’entraîneur de Barcelone B, Francisco Javier García Pimienta, serait un peu incertain avec le joueur de 45 ans qui n’a pas encore convenu d’un nouvel accord avec le club.

L’accord actuel de García Pimienta expire en juin et il n’est pas encore tout à fait clair s’il restera au Camp Nou.

Mundo Deportivo rapporte que Barcelone veut renouveler son contrat et lui a fait part de ses intentions le mois dernier, mais rien ne s’est produit depuis lors.

Cependant, une réunion est prévue plus tard dans la semaine pour discuter d’un certain nombre de questions, et on peut supposer que la petite question de son contrat expirant se posera également.

García Pimienta a fait du très bon travail avec Barca B. La victoire de l’équipe 3-2 sur Llagostera les a amenés à un point derrière les leaders Castellon.

L’entraîneur a déjà parlé de son désir de gérer la première équipe à un moment donné dans le futur et, selon certaines rumeurs, il pourrait remplacer Ernesto Valverde à un moment donné.