L’avenir de Max Meyer au Crystal Palace devient de moins en moins clair

L’ancien surnommé «Meyer de Londres» n’a toujours pas été à la hauteur des attentes entourant sa signature à Selhurst Park. Il était le candidat qui, selon les fans du sud de Londres, pourrait apporter un changement dans le milieu de terrain offensif, mais il ne l’a pas encore fait. Au fur et à mesure que chaque match passe, l’avenir de Max Meyer au Crystal Palace devient de plus en plus flou.

L’avenir de Max Meyer au Crystal Palace reste incertain

Jamais à la hauteur des attentes

L’international allemand a rejoint les Eagles de Schalke en 2018 pour un transfert gratuit, signant un accord de trois ans. Ayant reçu le slogan d’un «prodige» dans sa jeunesse, son arrivée était très attendue et a suscité beaucoup d’excitation.

Cependant, le jeune homme de 24 ans n’a jamais été à la hauteur des attentes entourant sa signature. Jusqu’à présent, pendant ses 18 mois au club, il n’a que deux buts et deux passes décisives. Près de la moitié de son total d’apparitions est venu du banc, ce qui montre qu’il doit encore faire bonne impression sur Roy Hodgson et justifier sa place aux côtés des patrons du Palace.

Une partie du problème pour l’Allemand est qu’il ne convient pas au style de jeu conservateur de Hodgson. L’ancien manager de l’Angleterre a tendance à utiliser trois milieux de terrain défensifs, afin de s’assurer que son équipe conserve sa forme en défense. S’il n’y a aucun moyen pour lui au centre du milieu de terrain, alors il est expulsé, où il est largement inefficace. Assez inefficace pour que les fans remettent en question son statut à Selhurst Park.

Cependant, Meyer croit toujours que son avenir repose sur Palace. S’adressant à Sport1 (via le Evening Standard) à propos d’une sortie potentielle, il a déclaré: «Tout change dans le football tous les jours, mais je suis totalement solide dans le club, et je suis également bien accueilli par les fans et l’équipe.

“Bien sûr, je n’ai pas joué tous les matchs, mais je fais partie du club. Si ce n’était pas le cas, les responsables auraient dit depuis longtemps que je devais y aller. »

Max Meyer peut toujours être une figure importante pour Crystal Palace à l’avenir

En raison de son âge, l’Allemand peut jouer un rôle important dans les saisons futures du club. Cet avenir sera probablement sans le directeur actuel en charge.

Lors de la signature de son nouvel accord d’un an, Hodgson a été rassuré sur la manière dont le club traitera les transferts. Selon Jack Rosser du Evening Standard, les Eagles cibleront les joueurs de moins de 24 ans dans la fenêtre de transfert d’été. Ce plan vise à lutter contre l’âge moyen de leur équipe, qui est l’un des plus élevés de la Premier League.

Meyer n’a que 24 ans et n’a pas encore atteint son apogée. En conséquence, Palace pourrait chercher à garder l’Allemand au club, même s’il n’est pas favorisé par Hodgson à l’heure actuelle.

