L’avenir de Milik incertain? Des nouvelles arrivent de Naples! | marché

L’expérience de Arek Milik avec la chemise de Naples ce n’était pas facile du tout. L’avant-centre polonais a été contraint de rester loin des champs pendant une longue période en raison d’une double blessure du croisé.

Pas une expérience facile donc, mais il a quand même réussi à émerger et à montrer toutes ses qualités. Mais maintenant, les routes semblent se rapprocher de plus en plus. Le célèbre journaliste napolitain le confirme également, Carlo Alvino, aux microphones de Radio Kiss Kiss Napoli:

“La négociation entre Naples et Milik est au point mort et cela me fait croire que les deux parties envisagent des alternatives. Napoli sait qu’ils ont un excellent joueur sous contrat et que le remplacer ne sera pas facile. À ce jour, cependant, je pense que Milik pourrait ne plus faire partie de Napoli. “