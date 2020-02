L’avenir de Nemanja Matic dans le doute alors que les géants de la Serie A disent «non»

Trois géants italiens semblent exclure un mouvement pour Nemanja Matic de Manchester United cet été, selon Calciomercato.com.

Le joueur de 31 ans est hors contrat à Old Trafford en juin et bien qu’une prolongation d’un an soit disponible, le club est peu susceptible de la déclencher en raison de l’âge du joueur et de 120 000 £ par semaine de salaire.

Matic serait heureux de rester à Old Trafford mais en l’absence d’une offre de renouvellement, il a envoyé ses représentants en Italie pour chercher un nouveau club.

Les agents de la Serbie se sont adressés à l’AC Milan, à l’Inter et à la Juventus au sujet d’une décision potentielle, mais jusqu’à présent, il n’y a pas eu beaucoup d’intérêt.

Milan aurait exclu immédiatement une décision en raison de l’âge et des exigences salariales du joueur, ce qui constituerait un fardeau trop lourd pour les finances déjà chaotiques du club.

La Juventus a également l’air de dire non à Matic. Ce n’est pas un «non» dur, mais Calciomercato affirme que le club «a reporté toute discussion et bien que Paratici [Juve’s director of football] voudrait que Matic…, la priorité reste de comprendre lequel des membres actuels de l’équipe peut ou non partir. »

On pense également que l’Inter est cool sur l’idée. Bien qu’ils n’aient pas complètement fermé la porte, «Antonio Conte a suggéré par rapport à l’été prochain qu’il chercherait à acheter des joueurs aux caractéristiques différentes de celles du Serbe.

Matic, quant à lui, est resté flegmatique sur la situation. “Je savais que dans le football, les choses pouvaient tourner”, a-t-il déclaré au Mirror. «Même lorsque vous êtes plus jeune, vous devez réaliser que votre heure peut arriver et que lorsque vous en avez l’occasion, vous devez l’utiliser. C’est exactement pareil pour moi. C’est la même chose pour les joueurs de tous âges. »

Sans nouveau club évident en vue, il se peut que United offre au milieu de terrain expérimenté un nouveau contrat à court terme avec un salaire réduit plutôt que de prolonger le contrat actuel. Mais avec les options de milieu de terrain des Red Devils gonflées et le Serbe désireux de jouer au football en équipe première, les chances sont toujours que malgré son amour pour les Reds, il fera ses valises pour de nouveaux pâturages en juin.

