L’avenir de Paul Pogba suscite une réponse catégorique du défi Solskjaer

jeudi 12 mars 2020 9:22

Le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, estime que Paul Pogba restera au club la saison prochaine.

L’international français n’a fait qu’un total de six départs dans toutes les compétitions du club cette saison, avec un certain nombre de problèmes de blessures récurrents, ce qui en fait une campagne frustrante et tronquée.

Il reste la signature la plus chère de tous les temps du club, à 94 millions de livres sterling, de la Juventus à l’été 2016. Zinedine Zidane est un admirateur reconnu de son compatriote et il y a eu des suggestions de longue date dans les tabloïds que le Real Madrid est intéressé à prendre. l’éloigner d’Old Trafford.

Mais Solskjaer a souligné le contrat de Pogba, dans sa dernière suggestion que l’homme star restera au club au-delà de cet été.

Le Norvégien a donné ses dernières citations à la suite de la victoire catégorique des Red Devils 5-0 contre le club autrichien LASK lors du match aller de leur dernier match de Ligue Europa 16.

“Paul est notre joueur”, a déclaré Solskjaer après la victoire 5-0 contre LASK de Linz, selon James Ducker du Telegraph.

«Il lui reste deux ans sur son contrat, un an plus l’option d’un autre. Vous pouvez vous attendre à ce que Paul soit là [next season], Ouais.”

On a récemment suggéré que l’impact du nouveau venu Bruno Fernandes avait changé l’esprit de Pogba, et il est maintenant plus disposé à rester avec le club.

Pogba lui-même devrait jouer un certain rôle dans le dernier run-in de Manchester United, bien qu’il soit peu probable qu’il fasse un retour pour le match de Premier League de dimanche contre Tottenham Hotspur.

“Paul se rapproche, mais n’est pas encore prêt”, a déclaré Solskjaer.

“Il ne s’est pas encore entraîné avec l’équipe mais la semaine prochaine, il sera prêt.”