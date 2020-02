L’avenir de Scocco, selon son représentant: “Quand on est heureux dans un endroit …”

Une des situations qui inquiète Rivière dans les dernières heures est la continuité de Ignacio Scocco. Son contrat se termine le 30 juin 2020, mais son intention est de définir son avenir plus près de la fin de son lien. De plus, vous avez déjà indiqué clairement que vous souhaitez revenir à Newell’s Pour terminer sa carrière.

Fabian Soldini Il est votre représentant et en a parlé. “Lorsque vous êtes heureux au même endroit, vous pouvez développer la course et en profiter”, a-t-il déclaré en dialogue avec l’AM 1030 sans donner trop d’indices.

Dimanche dernier, il s’est démarqué avec un grand but contre Cordoue centrale et posséder Soldat reconnu que Gerardo Martino Il l’a vu et lui a envoyé un message. “Après le but contre Cordoue centralele Tata Martino Il m’a écrit: «Quelle folie tu viens de faire», a-t-il dit.

Pendant ce temps, il a évoqué le problème physique qui marginalisait Scocco en 2019. “Tout au long de sa carrière, il n’a jamais été blessé et bien qu’il ne soit pas psychologiquement prêt à surmonter ces choses, il a fait de grands progrès. Une fois rétabli, il a fait une évaluation physique en Espagne et il s’est avéré qu’il lui restait encore cinq années de carrière en haut niveau “, at-il conclu.