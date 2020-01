L’avenir de Thomas Müller au Bayern Munich est ouvert, concentré sur la victoire en Bundesliga

Plus tôt cette saison, juste avant le départ de Niko Kovac du Bayern Munich, Thomas Müller a admis qu’il envisagerait de quitter le Bayern à la fin de la saison. À l’époque, Kovac avait relégué Muller à un poste de banc et le Bavarois n’obtenait pas de minutes constantes.

Avance rapide jusqu’à maintenant, et Müller est devenu une partie intégrante de l’équipe de Hansi Flick, plaçant sa revendication dans la formation de départ. Dans une récente interview avec Sport1, Müller a déclaré que, pour l’instant, il ne se concentrait que sur la victoire d’un autre titre avec le Bayern, même s’il ne savait pas ce que son avenir lui réservait. Son contrat actuel expirera en 2021, mais il ne se souciera de son avenir qu’après la saison:

Je me concentre exclusivement sur la réussite de la saison. Que se passe-t-il ensuite pendant l’été – je parlerai avec le club et avec moi-même. Ensuite, nous verrons dans quelle direction les choses vont.

Müller a déclaré qu’il voulait être sûr de parvenir à une entente claire avec le personnel d’entraîneurs et le front office du club avant toute décision. Il en va de même dans l’éventualité que le club lui propose une prolongation de contrat:

Dans un tel cas, chaque partie met ses arguments dans le pot. Voyons si nous faisons un menu à partir de cela. Vous devez équilibrer ce que veulent toutes les parties.

Avec le début de la Rückrunde au coin de la rue, Müller a déclaré que le Bayern était prêt et prêt à disputer le titre, chassant le RB Leipzig et le Borussia Mönchengladbach, qui sont actuellement devant eux dans le tableau:

Nous avons absolument confiance en nous. Nous avons la meilleure qualité en Bundesliga dans notre équipe. Nous avons le plus d’expérience en ce qui concerne les courses au titre, mais nous avons quatre points de retard. Notre ambition est de rattraper ces quatre points. Et notre objectif est également clair: nous voulons être le champion allemand!

En ce qui concerne les deux équipes au-dessus d’eux dans le tableau, les deux ont subi des matchs nuls et des pertes contre des équipes bien en dessous d’eux dans le tableau, ce qui donne au Bayern la confiance pour l’avenir:

Nous abordons l’entreprise avec beaucoup de respect, mais aussi avec une dose de confiance en soi nécessaire pour mettre les choses en notre faveur.

Ces dernières semaines, Müller a également quelque peu changé son style de jeu, notamment en ce qui concerne son positionnement. Flick l’a utilisé comme milieu de terrain central dans un rôle légèrement plus reculé qu’il ne jouait auparavant au 10e rang. À partir de cette position centrale plus profonde, Müller a déclaré qu’il était capable de créer des jeux pour ses coéquipiers devant lui, même s’il aime être un buteur lui-même:

J’aime moi-même être un buteur. Quand je regarde notre alignement, en particulier notre ligne offensive, je ne vois pas autant de joueurs qui se sont fait un devoir de lever les yeux à partir d’un certain point dans le dernier tiers. Au lieu de cela, nous avons plus de joueurs finissants dans le tiers avant.

Arjen Robben et Franck Ribéry étaient tous deux d’excellents exemples du type de joueurs qui pourraient créer des opportunités pour eux-mêmes et leurs coéquipiers, et c’est ce que Müller aspire à faire:

Arjen Robben et surtout Franck Ribéry étaient d’excellents prestataires. C’est pourquoi au cours des dernières années, j’ai peut-être évolué vers le rôle d’un aidant.

Flick et le directeur sportif Hasan Salihamidzic ont discuté des ajouts potentiels dans la fenêtre de transfert de janvier pour compenser les blessures. Bien que cela ait du sens en surface, Müller estime que l’équipe doit pousser pour le titre même sans nouvelles signatures:

Tout est possible. Nous avons les objectifs les plus élevés, nous devons donc également faire face à la situation. Mais le club est la bonne personne à qui parler à cet égard. Nous, les joueurs sur le terrain, devons tout faire pour obtenir les résultats.