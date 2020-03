L’avenir des derniers matches de la Liga sera décidé demain

L’Association espagnole des footballeurs et la Fédération espagnole de football se réuniront demain, jeudi 12 mars, à 12h00 CEST pour décider de l’avenir de la Liga. Plus tôt dans la journée, tous les matches, à l’exception de la deuxième division et de la première division, ont été suspendus en raison de la propagation potentielle du virus Corona. Après cette annonce, Dani Cavarjal a pris les médias sociaux avec la déclaration suivante: “Les joueurs, le personnel d’entraîneurs et les assistants des équipes de première et deuxième division sont-ils immunisés?”. De toute évidence, les joueurs prennent le virus au sérieux et, selon toute vraisemblance, la Liga et la division Segunda seront suspendues.

OFICIAL | La Comisión de Seguimiento de la RFEF se reúne este jueves a partir de las 12: 00h dans la Ciudad del Fútbol con presencia de LaLiga y AFE. pic.twitter.com/49Bkqzslpt

– RFEF (@rfef) 11 mars 2020

Si la ligue est finalement suspendue – la RFEF devra clarifier la durée de la suspension. L’Euro 2020 sera-t-il impacté? Si la ligue est entièrement annulée – qui serait sacré champion? Qui entrerait dans les spots européens? Et qui, sans doute le plus important en termes d’impact financier, serait relégué? De nombreuses questions demeurent, mais la plus importante est la sécurité et la santé des personnes potentiellement à risque.