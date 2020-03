Autres ligues de football



L’aveu inhabituel de Ter Stegen: il ne connaît pas le football!





Miguel Machado





29 mars 2020 à 12 h 03

Le gardien de Barcelone était sincère en Espagne et a mentionné qu’il ne connaissait même pas les noms des rivaux.

Ter Stegen est l’une des figures de Barcelone et l’un des joueurs de football avec la plus grande projection au monde, car il est l’un des meilleurs gardiens de but que l’Allemagne et l’Europe ont actuellement.

Le footballeur, a été honnête lors d’une interview avec ‘El País’ et a mentionné qu’il ne savait rien du football, même en disant qu’il oublie parfois ce que les équipes rivales sont appelées en Espagne.

“Je n’ai aucune idée, je ne vois pas beaucoup de football, seulement quand il y a de bons matchs ou quand un ami joue. Parfois, ils me demandent le nom d’un joueur et je n’en ai aucune idée. En Espagne ça m’arrive avec les noms des rivaux, je ne sais pas comment ils s’appellent. Quand ils jouent la vidéo, je sais qui il est, comment il se déplace sur le terrain ou comment il tire. C’est un peu bizarre “, a déclaré l’Allemand.

Maintenant, rappelons-nous que le gardien de but du Barça “combat” le but dans son pays avec Neuer, un problème qui a suscité la controverse en raison du niveau élevé de Ter Stegen.