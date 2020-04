Lavezzi révèle que Mascherano l’a traité de “gros” et l’a conseillé lors de la Coupe du monde

L’ancien joueur de football Ezequiel Lavezzi, l’une des figures de la deuxième équipe argentine au monde au Brésil 2014, a révélé ce mercredi que son coéquipier d’alors Javier Mascherano Il lui a dit qu’il était “gros” et “l’a mis sur la bonne voie” pour améliorer sa condition physique pendant la Coupe du monde.

15/04/2020 à 19:36

CEST

SPORT.es

“Une fois, après l’entraînement, nous étions avec ‘Masche’ et il m’a dit: ‘Pocho’, tu es gros, tu dois te rétablir. C’est une Coupe du Monde, c’est différent de tout. ‘J’ai répondu que je ne pensais pas que j’allais jouer tellement mais cela m’a convaincu “, at-il dit Lavezzi sur le site Web de l’Association argentine de football.

“La vérité était que c’était très drôle parce que chaque jour j’allais le voir et lui demandais ce qu’il pouvait manger. Pendant mon temps libre, j’allais aussi au gymnase avec lui et je finissais par être en forme. Disons qu’il m’a mis un peu sur la bonne voie”, ajouté.

Lavezzi, qui a joué pour les Estudiantes de Buenos Aires, San Lorenzo, Napoli, Paris Saint Germain et le chinois Hebei Fortune, a remporté le titre lors de cette Coupe du monde et était dans le onze de départ en huitièmes de finale contre la Suisse, en quart de finale contre Belgique, en demi-finale contre la Hollande et en finale contre l’Allemagne.

“C’était une belle étape, au-delà de laquelle nous ne pouvions pas gagner la Coupe du Monde. On se retrouve avec l’expérience d’avoir joué en équipe nationale et de pouvoir être en finale mondiale. Tout garçon, tout footballeur, rêve d’être là et Il n’y en a pas beaucoup qui ont pu le faire. Et cela me remplit de fierté, je me sens privilégié “, a-t-il analysé.

«Le Pocho» Il a dit que “jamais” il n’avait vu la finale que les Européens avaient gagné 1-0 dans la prolongation et qu’il n’envisageait pas de le faire non plus.

Cependant, et malgré le fait qu’il “n’ait pas” réussi à être champion du monde, Lavezzi, qui a pris sa retraite fin 2019, a assuré qu’il était “très fier” et “content” de sa carrière.

“Ce n’est pas du tout facile de rester autant d’années dans l’équipe car il y a une compétition constante, nous avons beaucoup de bons joueurs qui se présentent dans leurs clubs pour les choisir et pouvoir y être. Il n’y a rien de comparable à jouer pour vous Faire partie de l’équipe nationale est la plus grande fierté qu’un footballeur puisse avoir “, a-t-il conclu.