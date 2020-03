L’avis de Ricky Centurión sur le départ de Gabriel Heinze: “On sent le manque de Gringo”

Après la défaite contre Independiente par la Super League Cup, Ricardo Centurión a exprimé ses sentiments sur le départ de Gabriel Heinze, qui a quitté Vélez en raison de divergences avec la direction.

“Avec Gringo nous avions trouvé une identité, Samedi était moyen rare parce que nous avons ressenti le manque de Heinze et que nous voulions gagner, on ne nous a pas donné, et pour le criminel mal accusé“, a expliqué l’ancien footballeur de Racing et de Boca, en dialogue avec Radio Continental.

Et dans la même veine, il s’est plaint d’avoir arbitré lors de la défaite contre Rojo à Avellaneda pour la première date de la Super League Cup: “Nous avons été frappés quatre fois, à (Lautaro) Giannetti, un coude, pour moi un coup de pied à la jambe d’appui, on ne comprend pas ces choses. “

Enfin, Centurión a parlé de son avenir et a reconnu qu’il était possible de revenir au Racing en milieu d’année: “Si je vous dis que je ne mentirais pas, on pense à l’avenir mais la vérité est que je suis heureux ici à Vélez“il a fermé.