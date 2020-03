Lawwell ne peut pas signer un contrat Celtic de 9 millions de livres sterling – HITC

L’international ghanéen est lié à une transition vers le Celtic.

Caleb Ekuban est le dernier joueur lié à un passage au Celtic.

Selon GhanaSoccerNet, Celtic s’intéresse à l’attaquant Trabzonspor.

Fotospor a précédemment rapporté qu’Ekuban pourrait coûter environ 9 millions de livres sterling et pour cet argent, le directeur général de Hoops, Peter Lawwell, ne peut pas le sanctionner.

C’est beaucoup d’argent pour le club de Premiership écossaise. En fait, c’est la somme qu’ils ont payée pour Odsonne Edouard quand ils ont battu leur record de transfert sur lui en 2018.

Est-ce qu’Ekuban est assez bon en tant que buteur pour mériter d’être la signature la plus chère du Celtic de tous les temps? En un mot, non.

L’ancien attaquant de Leeds United n’a réussi que neuf buts lors de ses 64 derniers matches de championnat avec les Blancs et la Turquie. Neuf.

Vous pourriez faire valoir que le football écossais pourrait être plus facile que le championnat et l’élite de la Turquie, ce qui est discutable, mais même si c’est le cas, cela ne sera pas beaucoup plus facile, n’est-ce pas?

Ekuban ne passera pas d’un attaquant de neuf buts en 64 matchs à un déchirement de la Premiership, comme Edouard, Alfredo Morelos, Moussa Dembele et Leigh Griffiths l’ont fait ces dernières années.

Mais pour 9 millions de livres sterling, c’est ce qu’il devrait faire, bien que son retour sur objectif soit très inquiétant et Lawwell devrait absolument lui donner un coup de pouce si Neil Lennon vient à la recherche de financement.

Dans d’autres nouvelles, Petit absolument stupéfait de la nouvelle rumeur de transfert de Tottenham Hotspur à 58 millions de livres sterling