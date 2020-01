L’axe Naples – Vérone s’enflamme: accord pour Kumbulla

Business on business entre Naples et Vérone. Les Napolitains, officialisés l’achat d’Amir Rrahmani et a continué l’accord pour Sofyan Amrabat, Marash est également sur le point de se retirer d’Hellas Kumbulla, un défenseur de la classe 2000 qui connaît une excellente saison.

Kumbulla voit également Naples

Comme l’a annoncé Sky Sport, les deux sociétés ont trouvé un accord pour les talents albanais de nationalité italienne: 20 millions d’euros plus 4 bonus pour l’achat du joueur à titre définitif, avec la possibilité de le laisser en prêt à Vérone jusqu’à la fin de la saison. À ce stade, l’accord avec le joueur, enthousiasmé par la possibilité de déménager à Naples après une seule saison en Serie A.