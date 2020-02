L’Ayacucho FC a battu l’Academia Cantolao 2-0 au stade Miguel Grau del Callao pour le tournoi d’ouverture

Ayacucho FC Il a obtenu sa deuxième victoire dans le tournoi d’ouverture. Les «renards» ont battu la Cantolao Academy 2-0 à domicile. Roberto Villamarín était chargé de donner le premier but aux ‘gasiferos’. À 37 minutes, l’équipe marqua avec l’aide de Diego Espinoza.

À 51 minutes, José Sanchez a fait une erreur dans sa propre zone et a marqué un but, lui donnant le deuxième but de Ayacucho FC. Avec ce résultat, les “renards” ajoutent 6 points et Académie Cantolao Continuez avec les trois points obtenus avant Cienciano del Cusco.

Il convient de noter que Académie Cantolao Il a récupéré Erick Delgado, Orlando Nuñez et Sandro Rengifo, qui ont été expulsés le premier jour, lors du match contre Cienciano. Mais ce n’était pas suffisant et le «dauphin» a subi sa première défaite à domicile.

À la date 4 du Tournoi d’ouverture L’Ayacucho FC recevra Alianza Lima. Les “renards” auront leur rencontre la plus compliquée jusqu’à présent dans le championnat, cependant, ils utiliseront l’altitude à leur avantage.

Académie Cantolao se rendra à Trujillo d’ici la quatrième date. Le «dauphin» entrera en collision avec Carlos A. Mannucci et tentera de récupérer les points perdus contre l’Ayacucho FC et le Deportivo Llacuabamba.

Après une victoire et une défaite aux deux premières dates, Académie Cantoalo Il cherchera à retrouver cette date chez lui. L’entraîneur argentin Hernán Alberto Lisi peut désormais compter sur Orlando Núñez, Sandro Rengifo et le capitaine Erick Delgado, tous absents dans le passé en raison de l’accumulation de cartons jaunes et des expulsions.

Cantolao répétera le schéma 4-2-3-1 avec lequel il a remporté la première date avant Cienciano. Bien qu’il n’ait pas beaucoup investi dans les renforts, le «dauphin» a montré de bons passages de football pendant quelques instants, qui chercheront à répéter pour obtenir trois points de plus à domicile.

Du côté de l’Ayacucho FC, les “renards” disputeront leur deuxième match à Lima. Le premier était à ses débuts contre San Martin, duel où ils ont chuté 2-1. À domicile le deuxième jour, ils ont battu les Sport Boys 2-1. Ayacucho n’a fait aucune victime pour ce match.

Cantolao n’a jamais réussi à être un bon endroit tout au long de 2019. L’irrégularité l’a amené à se battre pour de nombreuses dates la saison dernière.

Lors de la dernière confrontation entre les deux équipes avec Cantoalo, à domicile, l’Ayacucho FC s’est retrouvé avec la victoire par un score de 2-1 au Tournoi Clausura 2019.

Cantolao vs. Ayacucho FC: Ils se sont donc alignés

Cantolao: Delgado, Ramírez, C. Sánchez, A. Sánchez, Núñez, Ponce, Tajima, Solís, Celi, Ceballos, Rengifo.

Ayacucho FC: Rosales, Minaya, Souza, Cossío, Villamarín, Ardiles, Papa, Sosa, Murrugarra, Epinoza, Montes.

