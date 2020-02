LayLes joueurs soutiennent Uriel Antuna après une erreur contre Cruz Azul

“El Brujo” a reçu les pires critiques après sa performance dans le match contre La Machine.

Uriel Antuna a eu l’occasion d’égaliser l’affrontement contre Cruz Azul, cependant, une mauvaise décision a conduit le ballon dans les bras de José de Jesús Corona et les fans l’ont chargé.

L’équipe nationale a quitté le stade Akron en larmes et en huées, alors ses coéquipiers ont sauté à sa défense. Alexis Vega a d’abord mentionné: «Je lui ai parlé et je lui ai dit qu’il devrait avoir la tête haute, la pire chose qu’il puisse faire est de regarder vers le bas. La vérité n’a tué personne. »

Face aux critiques, Antuna a envoyé un message sur son compte Instagram. “Vous me verrez tomber et me lever plusieurs fois, mais vous ne me verrez jamais abandonner”, que Jésus Molina a appuyé avec un: “Nous nous lèverons tous ensemble et ensemble. Insistez, persistez, résistez et n’abandonnez jamais. »

Parmi les joueurs qui ont également fait preuve de solidarité avec «El Brujo» figurent Ulises Dávila, Antonio Briseño, Fernando Beltrán et Janelly Farias.