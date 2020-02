Layún concernant Toluca: “C’est pour les retirer oui ou oui”

Le joueur désormais royal reconnaît la responsabilité de Rayados au Jour 8.

Lors d’une conférence de presse, Miguel Layún a parlé de la séquence que traverse actuellement l’actuel champion de football mexicain, qui, après la défaite face à l’Amérique, est restée sans erreur pour le reste de la saison.

Monterrey est obligé de gagner sa prochaine confrontation, qui aura lieu contre Toluca, qui traverse une situation similaire dans le tableau général.

“C’est pour les retirer oui ou oui, on est à un moment où on a besoin de ces points et c’est pour s’y accrocher au fur et à mesure qu’il cède, l’équipe a été une équipe qui aime sur le terrain.”

Rayados officiel – en direct via https://t.co/H8FTn1rP19 https://t.co/BiOCEk69Rg

– Rayados (@Rayados) 25 février 2020

“Chaque fois qu’ils génèrent moins d’options de buts, je vois bien l’équipe, mais si nous réalisons que cela ne suffit pas, c’est comme donner naissance à un boulon, obtenir un avantage qui nous permet de nous apporter les trois points d’une visite difficile”, mentionné.

Jusqu’à la fermeture de la J7, Rayados n’ajoute que trois unités, avec zéro victoire et quatre défaites, tandis que l’équipe dirigée par José Manuel de la Torre compte six points avec une seule victoire.